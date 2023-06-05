Гибель 8-месячного ребенка по вине пожилого водителя породила вопросы. Как часто надо обновлять справку о здоровье и гарантирует ли она безопасность на дороге?(37)
Недавняя трагическая гибель 8-месячного ребенка по вине пожилого водителя спровоцировала в обществе дискуссию о том, нужно ли в почтенном возрасте чаще обновлять справки о здоровье, чтобы водить автомобиль. Как известно, ограничений по возрасту для получения прав нет. Но чем старше мы становимся, тем больше нас может подводить здоровье. А неожиданный приступ у водителя, плохое зрение или рассеянность из-за возраста могут стать фатальными и для других участников движения. В вопросе разбирался журналист „МК-Эстония“.
В этом году в Эстонии водителями в возрасте от 70 лет было спровоцировано более 20 ДТП, в которых пострадали люди. Для сравнения: всего в этом году произошло более 350 ДТП с пострадавшими. Но если учесть, что каждое такое ДТП становится причиной чьей-то травмы или смерти, то становится страшно.
Две недели назад в Тарту 83-летний водитель сбил 26-летнюю женщину с детской коляской, которая переходила дорогу. Столкновение было настолько внезапным, что мать ребенка не успела среагировать. К сожалению, малыша спасти не удалось, и восьмимесячный мальчик умер от полученных травм в больнице. Полиция установила, что мужчина, управлявший автомобилем, был трезв и имел водительские права. Но почему он не заметил пешехода или не успел предотвратить столкновение, установит следствие.
Еще один случай, который тоже „подливает масла в огонь“, произошел в пятницу, 12 мая. 80-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Volkswagen Touran, сбил семилетнюю девочку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.
Периодически в СМИ появляются сообщения об авариях, которые предположительно происходили из-за неожиданного ухудшения здоровья человека. Однако полиция не ведет отдельной статистики таких случаев.
Учитывая, что население в нашей стране склонно к старению, очевидно, что с каждым годом на дорогах будет все больше водителей солидного возраста. Создаст ли это дополнительные риски для всех участников движения?
Реакция замедляется – риски растут
„Концентрация внимания и наблюдательность, необходимые при вождении, в определенном возрасте неизбежно снижаются. Возникают проблемы со зрением, слухом, точностью движений. Одна из самых больших проблем – замедление скорости обработки информации. Все это ведет к тому, что с возрастом повышается вероятность попадания в опасные ситуации или даже аварии. Например, ослабление остроты зрения приводит к тому, что водитель может не заметить других участников дорожного движения, дорожные знаки, а также может испытывать трудности в оценке скорости и расстояния. Это в свою очередь приводит к неспособности своевременно заметить опасность при движении на дороге, увидеть пешеходов или велосипедистов, движущихся по
проезжей части и пешеходным переходам“, – говорит руководитель группы аварийного производства службы надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Рауль Аннука.
Полиция призывает родственников пожилых людей обращать внимание на проблемы со здоровьем, связанные с возрастом, которые могут возникать у их близкого. И если эти проблемы настолько серьезны, что пожилой человек, управляя транспортным средством, подвергает опасности и себя, и других, то стоит с ним эту тему обсудить. Возможно, пришло уже время отказаться от вождения.
„Также важны регулярные медицинские осмотры, поскольку, например, зрение может значительно ухудшиться даже за очень короткий период времени. Следует помнить, что в случае ухудшения состояния здоровья врач имеет право при-остановить действие справки о состоянии здоровья, необходимой для управления транспортным средством“, – добавляет Аннука.
Справка всему голова
По закону, каждый водитель для получения водительских прав должен предоставить в Транспортный департамент медицинскую справку о здоровье. Обновлять справку требуется каждые десять лет. Водители в возрасте 65 лет и старше и профессиональные водители должны делать это каждые пять лет.
В случае, если справка о здоровье не обновлена, приостанавливается и действие водительских прав, т. е. человек не имеет права управлять автомобилем, пока не предоставит новую справку.
С 2015 года все справки выдают дигитально, и они сразу попадают в систему Транспортного департамента. Поэтому сложностей с их предоставлением у человека не возникает.
Наличие или отсутствие действующей справки о здоровье может проверить полиция, когда проводит стандартный контроль. Стражи порядка имеют доступ к этим данным, и в случае отсутствия справки полиция имеет право отстранить водителя от вождения.
„Если у человека по какой-то причине недействительна справка о здоровье, то и его право управления автомобилем автоматически становится недействительным. Если же в ходе проверки со стороны полиции выясняется, что водитель находится за рулем без имеющихся на то оснований, наказанием может стать штраф и отстранение от дальнейшего управления транспортным средством“, – подчеркивает Рауль Аннука.
Сколько же водителей без справки катается по дорогам Эстонии „непойманными“, неизвестно. Транспортный департамент не собирает данных о водителях с истекшим сроком действия справки. В полиции отмечают, что случаи, когда такие водители попадаются на проверке, единичны.
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Где можно проверить срок действия своей справки о здоровье?
Проверить срок действия своей справки о здоровье можно на странице самообслуживания Транспортного департамента eteenindus.mnt.ee
Пошаговая инструкция. Как получить медицинскую справку для вождения автомобиля:
1. Войдите на портал для пациента. Это можно сделать с помощью ID-карточки или mobiil-ID на государственном портале для пациентов www.digilugu.ee
2. Подайте ходатайство. Нужно указать сферы ее применения.
• В I группу входят водители механических транспортных средств категорий A, AM, B и BE, а также их подкатегорий, за исключением такси категории B и транспортных средств со спецсигналами, водители тракторов категории Т и самоходных машин;
• Во II группу входят водители механических транспортных средств категорий C, CE, D и DE, а также их подкатегорий, такси категории B и транспортных средств категорий А, В и С со спецсигналами, инструктора ходатайствующих о предоставлении права на управление и водителей механических транспортных средств.
3. Заполните декларацию здоровья. Это можно сделать на эстонском, русском или английском языке.
Декларация здоровья – это электронно-цифровой документ, содержащий:
• информацию о состоянии здоровья, введенную самим ходатайствующим;
• информацию о состоянии здоровья ходатайствующего, имеющуюся в медицинской информационной системе.
4. Подтвердите и подпишите электронно-цифровой подписью. Для этого необходимо знать PIN2 от ID-карточки или от mobiil-ID. В результате этого система создает предварительно заполненную медицинскую справку, которую видит врач.
5. Помните: подписанная декларация действует 30 дней. Данные в декларации можно изменять в любое время, но нужно каждый раз заново ее подписывать.
6. Обратитесь к семейному врачу. Врач может назначить дополнительные обследования, чтобы выявить все риски для здоровья водителя. Обратиться можно также в другие медицинские учреждения, которые предоставляют услугу проверки здоровья и выдают справку для получения водительских прав.
7. Оплатите справку. Медицинская справка для получения водительских прав – платная. Стоимость в разных учреждениях варьируется от 30 до 70 евро.