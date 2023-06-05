Гибель 8-месячного ребенка по вине пожилого водителя породила вопросы. Как часто надо обновлять справку о здоровье и гарантирует ли она безопасность на дороге?

Андрей Борисов, семейный врач: Ограничивать вождение надо не по возрасту, а по состоянию здоровья

Ограничивать вождение надо не по возрасту, а по состоянию здоровья. Чем старше человек, тем больше различных проблем со здоровьем, особенно кардиологических и мозговых нарушений. Если мы видим, что состояние пациента не компенсированное либо пациент не придерживается рекомендаций врача, то можем отказать в выдаче справки или ограничить срок ее действия.

Для выдачи водительской справки предусмотрен четкий план осмотра, который может немного варьироваться в зависимости от состояния пациента и его истории болезни. Учитывается информация из декларации здоровья, которую пациент заполняет сам, а также данные его дигитальной истории болезни. Во время осмотра производим обязательный контроль остроты зрения, цветового ощущения, артериального давления, сахара в крови, а также отдельных органов и систем организма. У профессиональных водителей должен быть более тщательный осмотр, вплоть до замеров талии.

У пожилых водителей проверяют, насколько правильно человек принимает назначенное лечение, выкупает ли вообще рецепты. Также делают, например, мини-ментал тест, в котором задают специальные вопросы, просят изобразить определенные фигуры, проверяют память и ментальное здоровье в целом.

Временное ограничение вождения рекомендуется любому водителю с острым заболеванием. Ведь даже высокая температура при вирусной инфекции, а также некоторые препараты, которые используют для лечения, могут вызывать нарушение скорости реакции, снижать внимание водителя или сонливость. Особого внимания заслуживают заболевания нервной системы, например эпилепсия, заболевания сердца (ишемия и нарушения ритма), психические нарушения, плохо компенсированный сахарный диабет, нарушения зрения и слуха, отсутствие конечностей или плохо функционирующие конечности, алкоголизм или наркомания.

Зачастую врач, который выдает справку, не видит все данные о здоровье пациента в дигитальной истории болезни, особенно заключения психиатров. Также бывает, что данные в дигитальной истории болезни неполные. Было бы хорошо, если бы оценку здоровья водителей-профессионалов проводила специальная комиссия врачей-специалистов.

Ни один врач не может гарантировать, что за 10 лет здоровье не изменится таким образом, что человек не сможет больше водить машину. На мой взгляд, оптимальный срок действия медицинской справки – 5 лет, как это сейчас действует для профессиональных водителей.

Очень важна сознательность самих водителей, которые должны осознавать все риски вождения, если здоровье их подводит – не садиться за руль будучи больным, проверять зрение при его ухудшении, обращаться к врачу, если возникает подозрение на кардиологические проблемы, не водить машину в алкогольном опьянении или в состоянии похмелья.