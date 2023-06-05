МК Эстония
05.06.2023, 07:29

Гибель 8-месячного ребенка по вине пожилого водителя породила вопросы. Как часто надо обновлять справку о здоровье и гарантирует ли она безопасность на дороге?

 (37)
Светлана Кючюк
Водитель в возрасте, фото носит иллюстративный характер.
Водитель в возрасте, фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Freepik Company S.L. - www.freepik.com

Недавняя трагическая гибель 8-месячного ребенка по вине пожилого водителя спровоцировала в обществе дискуссию о том, нужно ли в почтенном возрасте чаще обновлять справки о здоровье, чтобы водить автомобиль. Как известно, ограничений по возрасту для получения прав нет. Но чем старше мы становимся, тем больше нас может подводить здоровье. А неожиданный приступ у водителя, плохое зрение или рассеянность из-за возраста могут стать фатальными и для других участников движения. В вопросе разбирался журналист „МК-Эстония“.

В этом году в Эстонии водителями в возрасте от 70 лет было спровоцировано более 20 ДТП, в которых пострадали люди. Для сравнения: всего в этом году произошло более 350 ДТП с пострадавшими. Но если учесть, что каждое такое ДТП становится причиной чьей-то травмы или смерти, то становится страшно.

Две недели назад в Тарту 83-летний водитель сбил 26-летнюю женщину с детской коляской, которая переходила дорогу. Столкновение было настолько внезапным, что мать ребенка не успела среагировать. К сожалению, малыша спасти не удалось, и восьмимесячный мальчик умер от полученных травм в больнице. Полиция установила, что мужчина, управлявший автомобилем, был трезв и имел водительские права. Но почему он не заметил пешехода или не успел предотвратить столкновение, установит следствие.

Еще один случай, который тоже „подливает масла в огонь“, произошел в пятницу, 12 мая. 80-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Volkswagen Touran, сбил семилетнюю девочку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.

Периодически в СМИ появляются сообщения об авариях, которые предположительно происходили из-за неожиданного ухудшения здоровья человека. Однако полиция не ведет отдельной статистики таких случаев.

Учитывая, что население в нашей стране склонно к старению, очевидно, что с каждым годом на дорогах будет все больше водителей солидного возраста. Создаст ли это дополнительные риски для всех участников движения?

Реакция замедляется – риски растут

„Концентрация внимания и наблюдательность, необходимые при вождении, в определенном возрасте неизбежно снижаются. Возникают проблемы со зрением, слухом, точностью движений. Одна из самых больших проблем – замедление скорости обработки информации. Все это ведет к тому, что с возрастом повышается вероятность попадания в опасные ситуации или даже аварии. Например, ослабление остроты зрения приводит к тому, что водитель может не заметить других участников дорожного движения, дорожные знаки, а также может испытывать трудности в оценке скорости и расстояния. Это в свою очередь приводит к неспособности своевременно заметить опасность при движении на дороге, увидеть пешеходов или велосипедистов, движущихся по

проезжей части и пешеходным переходам“, – говорит руководитель группы аварийного производства службы надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Рауль Аннука.

Полиция призывает родственников пожилых людей обращать внимание на проблемы со здоровьем, связанные с возрастом, которые могут возникать у их близкого. И если эти проблемы настолько серьезны, что пожилой человек, управляя транспортным средством, подвергает опасности и себя, и других, то стоит с ним эту тему обсудить. Возможно, пришло уже время отказаться от вождения.

„Также важны регулярные медицинские осмотры, поскольку, например, зрение может значительно ухудшиться даже за очень короткий период времени. Следует помнить, что в случае ухудшения состояния здоровья врач имеет право при-остановить действие справки о состоянии здоровья, необходимой для управления транспортным средством“, – добавляет Аннука.

Справка всему голова

По закону, каждый водитель для получения водительских прав должен предоставить в Транспортный департамент медицинскую справку о здоровье. Обновлять справку требуется каждые десять лет. Водители в возрасте 65 лет и старше и профессиональные водители должны делать это каждые пять лет.

В случае, если справка о здоровье не обновлена, приостанавливается и действие водительских прав, т. е. человек не имеет права управлять автомобилем, пока не предоставит новую справку.

С 2015 года все справки выдают дигитально, и они сразу попадают в систему Транспортного департамента. Поэтому сложностей с их предоставлением у человека не возникает.

Наличие или отсутствие действующей справки о здоровье может проверить полиция, когда проводит стандартный контроль. Стражи порядка имеют доступ к этим данным, и в случае отсутствия справки полиция имеет право отстранить водителя от вождения.

„Если у человека по какой-то причине недействительна справка о здоровье, то и его право управления автомобилем автоматически становится недействительным. Если же в ходе проверки со стороны полиции выясняется, что водитель находится за рулем без имеющихся на то оснований, наказанием может стать штраф и отстранение от дальнейшего управления транспортным средством“, – подчеркивает Рауль Аннука.

Сколько же водителей без справки катается по дорогам Эстонии „непойманными“, неизвестно. Транспортный департамент не собирает данных о водителях с истекшим сроком действия справки. В полиции отмечают, что случаи, когда такие водители попадаются на проверке, единичны.

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Где можно проверить срок действия своей справки о здоровье?

Проверить срок действия своей справки о здоровье можно на странице самообслуживания Транспортного департамента eteenindus.mnt.ee

Андрей Борисов, семейный врач: Ограничивать вождение надо не по возрасту, а по состоянию здоровья

Ограничивать вождение надо не по возрасту, а по состоянию здоровья. Чем старше человек, тем больше различных проблем со здоровьем, особенно кардиологических и мозговых нарушений. Если мы видим, что состояние пациента не компенсированное либо пациент не придерживается рекомендаций врача, то можем отказать в выдаче справки или ограничить срок ее действия.

Для выдачи водительской справки предусмотрен четкий план осмотра, который может немного варьироваться в зависимости от состояния пациента и его истории болезни. Учитывается информация из декларации здоровья, которую пациент заполняет сам, а также данные его дигитальной истории болезни. Во время осмотра производим обязательный контроль остроты зрения, цветового ощущения, артериального давления, сахара в крови, а также отдельных органов и систем организма. У профессиональных водителей должен быть более тщательный осмотр, вплоть до замеров талии.

У пожилых водителей проверяют, насколько правильно человек принимает назначенное лечение, выкупает ли вообще рецепты. Также делают, например, мини-ментал тест, в котором задают специальные вопросы, просят изобразить определенные фигуры, проверяют память и ментальное здоровье в целом.

Временное ограничение вождения рекомендуется любому водителю с острым заболеванием. Ведь даже высокая температура при вирусной инфекции, а также некоторые препараты, которые используют для лечения, могут вызывать нарушение скорости реакции, снижать внимание водителя или сонливость. Особого внимания заслуживают заболевания нервной системы, например эпилепсия, заболевания сердца (ишемия и нарушения ритма), психические нарушения, плохо компенсированный сахарный диабет, нарушения зрения и слуха, отсутствие конечностей или плохо функционирующие конечности, алкоголизм или наркомания.

Зачастую врач, который выдает справку, не видит все данные о здоровье пациента в дигитальной истории болезни, особенно заключения психиатров. Также бывает, что данные в дигитальной истории болезни неполные. Было бы хорошо, если бы оценку здоровья водителей-профессионалов проводила специальная комиссия врачей-специалистов.

Ни один врач не может гарантировать, что за 10 лет здоровье не изменится таким образом, что человек не сможет больше водить машину. На мой взгляд, оптимальный срок действия медицинской справки – 5 лет, как это сейчас действует для профессиональных водителей.

Очень важна сознательность самих водителей, которые должны осознавать все риски вождения, если здоровье их подводит – не садиться за руль будучи больным, проверять зрение при его ухудшении, обращаться к врачу, если возникает подозрение на кардиологические проблемы, не водить машину в алкогольном опьянении или в состоянии похмелья.

Пожилые люди разные – кто-то уже и в 70 лет не способен водить машину, а кто-то и в 85 еще делает это хорошо. Подход всегда индивидуальный. У врача есть право устанавливать сроки действия справки на вождение, и мы часто этим правом пользуемся. Бывает, что выставляем срок действия справки 6–12 месяцев, а потом – новый осмотр и новое решение.

Пошаговая инструкция. Как получить медицинскую справку для вождения автомобиля:

1. Войдите на портал для пациента. Это можно сделать с помощью ID-карточки или mobiil-ID на государственном портале для пациентов www.digilugu.ee

2. Подайте ходатайство. Нужно указать сферы ее применения.

• В I группу входят водители механических транспортных средств категорий A, AM, B и BE, а также их подкатегорий, за исключением такси категории B и транспортных средств со спецсигналами, водители тракторов категории Т и самоходных машин;

• Во II группу входят водители механических транспортных средств категорий C, CE, D и DE, а также их подкатегорий, такси категории B и транспортных средств категорий А, В и С со спецсигналами, инструктора ходатайствующих о предоставлении права на управление и водителей механических транспортных средств.

3. Заполните декларацию здоровья. Это можно сделать на эстонском, русском или английском языке.

Декларация здоровья – это электронно-цифровой документ, содержащий:

• информацию о состоянии здоровья, введенную самим ходатайствующим;

• информацию о состоянии здоровья ходатайствующего, имеющуюся в медицинской информационной системе.

4. Подтвердите и подпишите электронно-цифровой подписью. Для этого необходимо знать PIN2 от ID-карточки или от mobiil-ID. В результате этого система создает предварительно заполненную медицинскую справку, которую видит врач.

5. Помните: подписанная декларация действует 30 дней. Данные в декларации можно изменять в любое время, но нужно каждый раз заново ее подписывать.

6. Обратитесь к семейному врачу. Врач может назначить дополнительные обследования, чтобы выявить все риски для здоровья водителя. Обратиться можно также в другие медицинские учреждения, которые предоставляют услугу проверки здоровья и выдают справку для получения водительских прав.

7. Оплатите справку. Медицинская справка для получения водительских прав – платная. Стоимость в разных учреждениях варьируется от 30 до 70 евро.

В каких случаях врач не даст вам справку?

Болезни и состояния, которые сопровождаются абсолютным медицинским противопоказанием к вождению автотранспорта (для категорий A, AM, B, BE):

• неконтролируемая алкогольная зависимость и, по оценке врача, невозможность воздержаться от вождения в состоянии алкогольного опьянения;

• зависимость от психоактивных веществ, за исключением табака, и, по оценке врача, невозможность воздержаться от вождения автотранспорта под их влиянием;

• употребление психотропных веществ или препаратов, понижающих способность к вождению;

• тяжелое психическое, личностное или поведенческое расстройство с выраженным когнитивным расстройством, а также умеренное или

тяжелое психическое недомогание, которое, по оценке врача, снижает способность к безопасному вождению;

• тяжелые нарушения функции вестибулярного аппарата (в т. ч. болезнь Меньера);

• диплопия;

• эпилепсия (два или более эпилептических припадка, произошедших с интервалом менее пяти лет);

• средний или тяжелый синдром обструктивного апноэ во сне или подозрение на него, характеризующийся частичной или полной закупоркой верхних дыхательных путей, 15 и более повторных перерывов в дыхании во время сна, сопровождающихся падением сатурации кислорода в крови и нарушениями сна;

• тяжелая почечная недостаточность, при наличии которой водителю в порядке исключения может быть разрешено управлять автотранспортным средством на основании регулярного врачебного осмотра и обоснованного решения нефролога;

• заболевание периферических кровеносных сосудов – аорданевроз грудной клетки и брюшной полости, если наибольший диаметр аорты таков, что возникает предрасположенность к риску аортальной руптоции и, следовательно, к неожиданному исходу;

• сердечная недостаточность;

• неисправности клапанов с регургитацией аортального клапана, стенозом аорты, регургитацией митрального клапана или со стенозом митрального клапана, если функциональная способность оценивается как NYHAIV или если имели место эпизоды синкопа (обморока);

• синдром Бругада с синкопе или риском сердечно-сосудистой внезапной смерти.

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