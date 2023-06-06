Химчистка. Кто несет ответственность за испорченную вещь? Цены, практические советы, комментарий юриста

„Раньше с тканями было все просто: хлопок, шерсть, синтетика. А сейчас бывают смешанные ткани: шелк с шерстью, вискоза с хлопком, и это усложняет работу, – рассказывает Людмила из Elite Puhastus. – Производитель указывает на этикетке знаки, что можно делать с вещью, а что нельзя, и мы им следуем. Но бывают эксклюзивные вещи, бывают ткани, сшитые между собой, которые друг с другом конфликтуют. Кроме того, бывает фурнитура, которая может конфликтовать с методом чистки. А ведь инструкции производитель дает только для ткани. Тогда мы предупреждаем клиента о возможных последствиях. Каждую вещь оцениваем индивидуально“.

„Вещи несут круглый год, наши услуги всегда актуальны“, – говорят специалисты и добавляют, что нет таких тканей или таких проблем, из-за которых от вещи сразу отказываются: каждый случай индивидуален.

С приходом тепла, когда все убирают теплые вещи, вопрос химчистки становится особенно актуальным – ведь перед тем, как повесить одежду в шкаф на хранение, нужно убедиться, что с ней все в порядке. При этом в химчистке на улице Роозикрантси в Таллинне отмечают, что в сфере их услуг сезонности нет.

Машины, которые применяют для химчистки, также достаточно сложны. Это серьезное высокотехнологичное оборудование. Там есть двигатель, фильтры, резервуары, панель управления… Дома подобное точно представить невозможно.

Сегодня керосином никто одежду не чистит, для этих целей существуют специальные средства. А сам процесс химической чистки не всегда сухой. Это может быть и стирка , но с добавлением специальным синтетических растворителей.

Такое достижение современного мира, как химчистка , появилось, можно сказать, случайно. Согласно легенде, в конце XIX века не то владелец красильни Жан Батист Жолли, не то его домработница по неосторожности опрокинули лампу с керосином на скатерть. Результат оказался удивительным – некоторые застарелые пятна на ней исчезли. Это натолкнуло Жолли на мысль, что загрязнения можно выводить при помощи керосина, не стирая вещи , а производя сухую чистку. Так появилось то, что стало прародителем современной химчистки.

Одноразовые вещи?

Бывает одежда, на которой указано, что ее нельзя стирать. Но и химчистка тоже запрещена. Неужели это, получается, одноразовые вещи?

„Если производитель не дает рекомендаций, как можно это изделие почистить, мы исходим из практики работы с вещами из аналогичной ткани – если производитель указал состав. Но, конечно, чистить такие изделия очень сложно, мы клиенту в этом случае честно озвучиваем все „за“ и „против“, объясняем, какие повреждения можно прогнозировать, – поясняет Людмила. – В чеке мы пишем, что знаков о том, какая должна быть чистка, нет, и клиент согласен принять все риски. Это честно по отношению к клиенту – он предупрежден“.

Не всегда одежда сразу попадает в химчистку. Бывает, что люди сначала пытаются избавиться от загрязнений самостоятельно, в домашних условиях.

„Есть категория людей, которые в любом случае несут вещь в химчистку. Они не будут ничего отстирывать самостоятельно, за исключением редких случаев, когда, например, на мероприятии или на празднике что-то попало на платье, и продолжать праздник с этим пятном невозможно. Тогда человек пытается сразу его замыть. Он делает это, чтобы экстренно как-то решить проблему. А бывает, что люди просто пытаются удалить пятно своими силами. В этом месте на ткани может остаться след. И потом мы не всегда можем устранить последствия этого замывания“, – констатирует Людмила.

Она объясняет, что, например, если хлопок был окрашен биокраской, вода может ее вымыть.

Ручная стирка – не стирка руками

„На шелке часто бывает значок ручной стирки – тазик и руки. Люди думают, что это означает, что можно тереть руками, и наносят вещи непоправимый ущерб. Но современные машины такой значок воспринимают только как бережную стирку – вещь даже не крутится в барабане, ее просто аккуратно выполаскивают, нет никакого трения и соприкосновения“.

Людмила добавляет, что химчистка не сделает вещь новой.

„Люди забывают, что, очищая, мы изнашиваем ткань. Носка, время, солнце, воздух, даже наша кожа неизбежно влияют на вещь. Некоторые реактивы, которые убирают ржавчину и кровь, например, „съедают“ и цвет ткани, если она натуральная. Я хорошо понимаю людей, которые переживают за свои любимые джинсы или любимое платье. Поэтому стоит помнить, что чистка должна быть обоснованной, – замечает специалист. – Вообще все должно быть обоснованно, взвешенно и разумно – и чистка, и носка. Тогда вещь как можно дольше сохранит надлежащий вид“.

Что нужно сделать перед химчисткой? Проверьте, что на одежде нет дефектов: она не порвана, пуговицы не болтаются, подкладка держится надежно. Снимите все отстегивающиеся элементы: капюшон, воротник, манжеты, ремень и т. д. При сдаче вещи в химчистку уточните все возможные последствия и оцените риски. Сфотографируйте вещь, чтобы в случае повреждений иметь доказательства того, как она выглядела до химчистки. Основные ошибки клиентов Не замывайте загрязнение самостоятельно! Неправильно подобранное средство или режим для стирки могут только усугубить ситуацию. Не ждите! Несите вещь в химчистку сразу, как обнаружили пятно. Чем раньше одежда подвергнется чистке, тем лучше будет результат.

Примерные цены на услуги химчистки

Пуховик – 13–25 евро

Пуховик с меховой отделкой – 18–30 евро

Пальто – 17–25 евро

Куртка – 15–23 евро

Блузка – 5–9 евро

Брюки – 7–11 евро

Платье – 10–12 евро

Юбка – 6–12 евро

Свитер – 7–10 евро

Что делать, если вещь пострадала после химчистки? Евгений Твердохлебов, присяжный адвокат из Advokaadibüroo Vindex: Когда вещь передают в химчистку, то, получая ее как профессионал, сотрудники химчистки обязаны вещь осмотреть и немедленно зафиксировать все недостатки, которые будут обнаружены. Потом, принимая вещь, потребитель может в течение двух месяцев сообщить о тех недостатках, которые он обнаружит. Это вытекает из положений потребительских договоров, которые могут применяться по аналогии. Также, конечно, не помешает иметь фото- или видео, подтверждающие состояние вещи при передаче в химчистку. Если вещь была испорчена при чистке, то, желая избежать ответственности, химчистка может придумывать разные причины, надеясь на то, что потребитель не станет из-за маленькой суммы требования обращаться в суд. Но при Департаменте защиты прав потребителя есть Комиссия по потребительским спорам, куда можно обратиться бесплатно. Решение этой комиссии не является обязательным для исполнения, но обычно химчистки, которые заботятся о своей репутации, исполняют такие решения.