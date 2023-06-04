04.06.2023, 08:50
ГАЛЕРЕЯ | В Эстонии отмечают день флага!(24)
Спикер парламента Лаури Хуссар на праздничной церемонии на Тоомпеа в честь 139 дня рождения эстонского флага сказал, что задача каждого нести за собой ценности национального флага. Эстонский флаг, по словам председателя Рийгикогу, напоминает об ответственности и необходимости поддерживать и заботиться друг о друге.
„Наш флаг стал свидетелем невзгод и побед нашего народа, наших устремлений и достижений. Это больше, чем просто ткань и цвет, это наша гордость и символ, который связывает нас с нашей историей“, — сказал председатель Рийгикогу.
„Каждый из нас несет ответственность за то, чтобы наша страна и общество были справедливыми, открытыми и вовлеченным“, — сказал Хуссар.