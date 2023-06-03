Объявлены лауреаты премий Эстонской академии художеств(1)
31 мая в ходе церемонии открытия большой выставки работ выпускников Эстонской академии художеств TASE '23 состоялось вручение премий „Молодой художник“, „Молодой дизайнер“ и „Молодой художник прикладного искусства“.
Награды вручали министр культуры Эстонской Республики Хейди Пурга, ректор Эстонской академии художеств (EKA) Март Кальм, организатор арт-фестиваля TASE '23 Пире Сова, деканы факультета дизайна и факультета изобразительных искусств EKA и члены жюри.
Лауреатом премии „Молодой художник“ на уровне магистратуры стал студент факультета современного искусства Самуэль Лехикойнен, чьи работы отражают сложные и актуальные для общества темы с юмористической легкостью. Автор остроумно и самокритично использует как этнические, так и гендерные стереотипы.
Работы молодых художников и магистрантов EKA можно увидеть в галереях Hobusepea и Draakon.
Лауреатами премии „Молодой художник“ на уровне бакалавриата стали студент факультета графики Матс Йохан Соосаар и студентка факультета живописи Теа Лемберпуу. Матс Йохана отметили за его самоаналитическую инсталляцию на болезненные темы, а Теа - за умелое сочетание концептуального мышления и живописных средств. Почетное упоминание заслужил и студент графики Павел Додатко за свою безумную панк-фантазию в формате продолжительного музыкального видео.
Таави Тивет, студент ювелирного и кузнечного дела, получил премию „Молодой художник прикладного искусства“ на уровне магистратуры благодаря проекту, который посвящен структуре и поиску систем. Жюри отметило, что Таави проницателен и убедителен как в деталях, так и в технике.
Магистерские работы студентов кафедры прикладного искусства можно увидеть в галерее HOP.
Студентка факультета дизайна одежды Лизетт Сивард была выбрана лауреатом премии „Молодой художник прикладного искусства“ на уровне бакалавриата. Проект Лизетт обращает внимание на наше повседневное общее пространство и существующие в нем границы власти. Жюри отметило, что ее работа с юмором затрагивает актуальный в нынешнее время вопрос.
Лауреатом премии „Молодой дизайнер“ на уровне магистратуры стал Карло Канун, в своем арт-проекте он исследует и экспериментирует с языком как со средством управления нашими мыслями и, следовательно, реальностью. Жюри пришло к выводу, что магистерская работа Карло способствует пониманию языка разных субкультур.
Эрик Хейки Веелмаа, студент факультета продукт-дизайна, стал лауреатом премии „Молодой дизайнер“ на уровне бакалавриата. В своем проекте автор рассматривает сжатие маленьких городов Эстонии и представляет свое видение возможного их развития для того, чтобы эти города совсем не опустели.
Жюри премии „Молодой художник“: ученый-искусствовед Андерс Хярм и художники Кирке Кангро, Криста Мёльдер, Анна Мари Лиивранд и Пире Сова.
Жюри премии „Молодой художник прикладного искуссива“: Мария Валдма-Харм, Кетли Тийтсар, Танель Веенре и Йоханна Ульфсак.
Жюри премии „Молодой дизайнер“: куратор Сандра Нуут и дизайнеры Кристьян Мяндмаа, Пент Талвет, Ханс Хенрик Шварц, Героли Пееду, Маргус Тамм и Маарика Карм.
Вход на выставки TASE ’23 свободный.