Объявлены лауреаты премий Эстонской академии художеств

Награды вручали министр культуры Эстонской Республики Хейди Пурга, ректор Эстонской академии художеств (EKA) Март Кальм, организатор арт-фестиваля TASE '23 Пире Сова, деканы факультета дизайна и факультета изобразительных искусств EKA и члены жюри.

Лауреатом премии „Молодой художник“ на уровне магистратуры стал студент факультета современного искусства Самуэль Лехикойнен, чьи работы отражают сложные и актуальные для общества темы с юмористической легкостью. Автор остроумно и самокритично использует как этнические, так и гендерные стереотипы.

Работы молодых художников и магистрантов EKA можно увидеть в галереях Hobusepea и Draakon.

Лауреатами премии „Молодой художник“ на уровне бакалавриата стали студент факультета графики Матс Йохан Соосаар и студентка факультета живописи Теа Лемберпуу. Матс Йохана отметили за его самоаналитическую инсталляцию на болезненные темы, а Теа - за умелое сочетание концептуального мышления и живописных средств. Почетное упоминание заслужил и студент графики Павел Додатко за свою безумную панк-фантазию в формате продолжительного музыкального видео.

Таави Тивет, студент ювелирного и кузнечного дела, получил премию „Молодой художник прикладного искусства“ на уровне магистратуры благодаря проекту, который посвящен структуре и поиску систем. Жюри отметило, что Таави проницателен и убедителен как в деталях, так и в технике.

Магистерские работы студентов кафедры прикладного искусства можно увидеть в галерее HOP.

Студентка факультета дизайна одежды Лизетт Сивард была выбрана лауреатом премии „Молодой художник прикладного искусства“ на уровне бакалавриата. Проект Лизетт обращает внимание на наше повседневное общее пространство и существующие в нем границы власти. Жюри отметило, что ее работа с юмором затрагивает актуальный в нынешнее время вопрос.