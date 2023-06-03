Опасения, что украинские военные беженцы станут причиной роста преступности, оказались необоснованными

Самым крупным пунктом размещения украинских военных беженцев, прибывших в Эстонию, был лайнер Isabelle, который страна арендовала у компании Tallink. По данным Департамента социального страхования, по состоянию на 7 апреля прошлого года там проживало 6 590 человек. Вчера украинские беженцы покинули судно.

С прибытием первых беженцев появились слухи о том, что это может сопровождаться ростом преступности и проституции. Говоря о беженцах в апреле прошлого года, Март Хельме, заместитель председателя партии EKRE говорил: „Эти женщины, молодые женщины, мы не знаем, что они будут здесь делать. Возможно, сотни тысяч этих женщин станут проститутками. Кто возьмет на себя смелость и скажет, что этого не произойдет?“.