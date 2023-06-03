03.06.2023, 21:13
Опасения, что украинские военные беженцы станут причиной роста преступности, оказались необоснованными
ФОТО: | Delfi Meedia
Полиция совершила менее 40 визитов в крупнейший пункт размещения беженцев - на паром Isabelle.
Самым крупным пунктом размещения украинских военных беженцев, прибывших в Эстонию, был лайнер Isabelle, который страна арендовала у компании Tallink. По данным Департамента социального страхования, по состоянию на 7 апреля прошлого года там проживало 6 590 человек. Вчера украинские беженцы покинули судно.