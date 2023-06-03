Специалисты TLT и Таллиннского транспортного департамента прокомментировали проблемы c общественным транспортом

Он объясняет, что по каждому этапу изменений все вовлеченные службы проводят целый спектр мероприятий: меняют светофорные циклы, пересчитывают нагрузки на узлы, транспортный спрос и пропускную способность сети, чтобы грамотно перенаправлять трафик и ликвидировать возникающие из-за строительства так называемые „бутылочные горлышки“.

„В первые дни после закрытия совершенно любого отрезка дорог всегда происходит период адаптации участников дорожного движения к новой ситуации. Многим приходится менять привычные маршруты и искать альтернативы. Несмотря на весьма обширную кампанию по информированию и помощь навигационных платформ, например, Waze, безусловно, помогающих частично решать проблему, полностью решить ее с первого дня практически невозможно“, – отмечает Парфёнов.

Если же говорить про неделю, начавшуюся 8 мая, медианные опоздания на линиях, проходящих через центр города, по словам эксперта, оставались в пределах 15 минут, что, безусловно, нехорошо, но было прогнозируемо.

„Прежде всего следует отметить, что стройка идет уже третий месяц, строительство Пронкси – с ноября прошлого года. До сих пор существенных проблем с расписанием у нас не было. Абсолютное большинство выходов на линию, согласно статистике – 90%, проходило в четком соответствии с графиком, – заявляет эксперт по городской мобильности Таллиннского транспортного департамента Григорий Парфёнов. – При этом хочу обратить внимание, что в международной практике опоздание в пределах трех минут является приемлемым стандартом“.

Всех волнует главный вопрос – как долго это продлится? Неужели придется ждать, пока не закончатся все ремонты? Возможно, стоит пересмотреть расписание, пустить дополнительные рейсы?

Считается, что допустимо двухминутное отклонение городского транспорта от расписания. Однако сегодня, когда город оказался перекопан, а из-за остановки движения двух трамвайных линий дополнительная нагрузка легла на автобус ы, опоздание порой превышает даже пять минут. Для пассажиров, которые добираются на работу или учебу с пересадкой, это создает дополнительные неудобства. А в некоторых случаях и вовсе бывает непонятно, придет ли конкретный автобус или нужно ждать следующего согласно расписанию.

„Любая линия – неважно, какая она – должна иметь конкретное предназначение: связывать с центром города, позволять людям перемещаться внутри локальных районов, обеспечивать социально необходимые функции: например, отвезти ребенка в школу или сопроводить пожилого родственника к врачу. Тут, как и в любой сфере нашей жизни, важно понимание спроса и ресурса предложения, – говорит Григорий Парфёнов. – Конечно, было бы прекрасно, если бы по первому желанию каждого жителя автобус подъезжал к подъезду и даже дожидался его, если человек вдруг решит сбегать проверить, выключил ли он утюг. Но транспорт общего пользования, к сожалению или счастью, так не работает“.

Даже если не брать во внимание опоздания, пассажиры жалуются на расписание разных линий. Например, автобус № 55 ходит днем всего два раза в час, а расписание автобуса № 66 составлено с такими большими промежутками, что человек вынужден либо приезжать на место сильно заранее, либо слегка опаздывать.

„Соответственно, можно сказать, что дополнительные задержки касаются не только транспорта общего пользования, но и всех участников дорожного движения. И поскольку пробка может случиться из-за неожиданного поведения одного из участников движения, то мы и получаем, что пять автобусов едут по расписанию, а один имеет критическое – 15 минут – опоздание по завершении круга, – замечает Парфёнов. – Именно поэтому смена расписания скорее навредит, чем принесет пользу, ведь вычислить этого „одного“ практически невозможно. А при добавлении времени получится ситуация, когда выходы „бегут впереди паровоза“. Но справедливости ради надо сказать, что сотрудники и транспортного департамента, и TLT держат руку на пульсе и регулярно обмениваются информацией“.

Потому, продолжает Григорий Парфёнов, всегда после ввода в эксплуатацию новой схемы дорожного движения приходится ее дополнительно настраивать, и это, как правило, занимает несколько дней.

„Но, несмотря на это, всего предугадать невозможно, – констатирует эксперт. – Зачастую прагматические решения попросту разбиваются об эмоциональные решения участников дорожного движения. Кто-то, не рассчитав время и выехав в последнюю минуту, опаздывает и совершает сознательный въезд на перекресток, даже видя, что проехать его не успеет. Таким образом он становится катализатором пробки. Кто-то едет под запрещающий знак и становится дополнительной нагрузкой в улично-дорожной сети там, где ее не ждали“.

Эксперт Таллиннского транспортного департамента объясняет, что необходимо учитывать потребность большинства и обеспечивать эффективное использование ресурса.

„То есть нам, с одной стороны, нет смысла „возить воздух“, а с другой стороны, мы обязаны обеспечить потребности горожан в мобильности, – констатирует Парфёнов. – Конечно, сейчас пассажирские потоки еще восстанавливаются от пандемии. Но следует отметить, что, к примеру, в последнем статистически репрезентативном году, 2019-м, стоимость перевозки одного пассажира обходилась городу примерно в 54 цента“.

В сравнении с Дрезденом (90 центов), Хельсинки (97 центов), Ригой (1,5 евро) или Копенгагеном (2,5 евро), это, по словам эксперта, говорит, прежде всего, о рациональном использовании средств.

„Важно также отметить, что, безусловно, и у нас не все идеально, и есть что улучшать и куда стремиться, но в целом наша маршрутная сеть и система транспорта общего пользования соответствуют требованиям жителей и международным стандартам“, – добавляет Григорий Парфёнов.

Травмы во время поездки

Другая проблема, которую нельзя не затронуть, – манера вождения некоторых водителей общественного транспорта. В СМИ периодически появляются сообщения о том, как кто-то неудачно упал в автобусе и получил травму. И это только те случаи, о которых стало известно. Ведь зачастую люди, упав, предпочитают никуда не жаловаться. Те же, кто поднимает этот вопрос, а в редакцию поступают и такие звонки, нередко сомневаются в квалификации водителей.

По словам директора по обслуживаю TLT Ханнеса Фалтена, при приеме на работу водители должны соответствовать всем требованиям, а в начале каждого рабочего дня они проходят проверку здоровья.