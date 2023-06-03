Специалисты TLT и Таллиннского транспортного департамента прокомментировали проблемы c общественным транспортом(2)
Транспортные артерии столицы оказались разом перекрыты: где-то идет ремонт дорог, где-то вовсю прокладывают новую трамвайную линию. Ситуация влияет как на автомобилистов, которые теперь вынуждены постоянно стоять в пробках, так и на пассажиров общественного транспорта. „МК-Эстония“ выяснила, как решают эти проблемы специалисты TLT и Таллиннского транспортного департамента.
Считается, что допустимо двухминутное отклонение городского транспорта от расписания. Однако сегодня, когда город оказался перекопан, а из-за остановки движения двух трамвайных линий дополнительная нагрузка легла на автобусы, опоздание порой превышает даже пять минут. Для пассажиров, которые добираются на работу или учебу с пересадкой, это создает дополнительные неудобства. А в некоторых случаях и вовсе бывает непонятно, придет ли конкретный автобус или нужно ждать следующего согласно расписанию.
Всех волнует главный вопрос – как долго это продлится? Неужели придется ждать, пока не закончатся все ремонты? Возможно, стоит пересмотреть расписание, пустить дополнительные рейсы?
Смена расписания может навредить
„Прежде всего следует отметить, что стройка идет уже третий месяц, строительство Пронкси – с ноября прошлого года. До сих пор существенных проблем с расписанием у нас не было. Абсолютное большинство выходов на линию, согласно статистике – 90%, проходило в четком соответствии с графиком, – заявляет эксперт по городской мобильности Таллиннского транспортного департамента Григорий Парфёнов. – При этом хочу обратить внимание, что в международной практике опоздание в пределах трех минут является приемлемым стандартом“.
Если же говорить про неделю, начавшуюся 8 мая, медианные опоздания на линиях, проходящих через центр города, по словам эксперта, оставались в пределах 15 минут, что, безусловно, нехорошо, но было прогнозируемо.
„В первые дни после закрытия совершенно любого отрезка дорог всегда происходит период адаптации участников дорожного движения к новой ситуации. Многим приходится менять привычные маршруты и искать альтернативы. Несмотря на весьма обширную кампанию по информированию и помощь навигационных платформ, например, Waze, безусловно, помогающих частично решать проблему, полностью решить ее с первого дня практически невозможно“, – отмечает Парфёнов.
Он объясняет, что по каждому этапу изменений все вовлеченные службы проводят целый спектр мероприятий: меняют светофорные циклы, пересчитывают нагрузки на узлы, транспортный спрос и пропускную способность сети, чтобы грамотно перенаправлять трафик и ликвидировать возникающие из-за строительства так называемые „бутылочные горлышки“.
„Но, несмотря на это, всего предугадать невозможно, – констатирует эксперт. – Зачастую прагматические решения попросту разбиваются об эмоциональные решения участников дорожного движения. Кто-то, не рассчитав время и выехав в последнюю минуту, опаздывает и совершает сознательный въезд на перекресток, даже видя, что проехать его не успеет. Таким образом он становится катализатором пробки. Кто-то едет под запрещающий знак и становится дополнительной нагрузкой в улично-дорожной сети там, где ее не ждали“.
Потому, продолжает Григорий Парфёнов, всегда после ввода в эксплуатацию новой схемы дорожного движения приходится ее дополнительно настраивать, и это, как правило, занимает несколько дней.
„Соответственно, можно сказать, что дополнительные задержки касаются не только транспорта общего пользования, но и всех участников дорожного движения. И поскольку пробка может случиться из-за неожиданного поведения одного из участников движения, то мы и получаем, что пять автобусов едут по расписанию, а один имеет критическое – 15 минут – опоздание по завершении круга, – замечает Парфёнов. – Именно поэтому смена расписания скорее навредит, чем принесет пользу, ведь вычислить этого „одного“ практически невозможно. А при добавлении времени получится ситуация, когда выходы „бегут впереди паровоза“. Но справедливости ради надо сказать, что сотрудники и транспортного департамента, и TLT держат руку на пульсе и регулярно обмениваются информацией“.
54 цента на человека
Даже если не брать во внимание опоздания, пассажиры жалуются на расписание разных линий. Например, автобус № 55 ходит днем всего два раза в час, а расписание автобуса № 66 составлено с такими большими промежутками, что человек вынужден либо приезжать на место сильно заранее, либо слегка опаздывать.
„Любая линия – неважно, какая она – должна иметь конкретное предназначение: связывать с центром города, позволять людям перемещаться внутри локальных районов, обеспечивать социально необходимые функции: например, отвезти ребенка в школу или сопроводить пожилого родственника к врачу. Тут, как и в любой сфере нашей жизни, важно понимание спроса и ресурса предложения, – говорит Григорий Парфёнов. – Конечно, было бы прекрасно, если бы по первому желанию каждого жителя автобус подъезжал к подъезду и даже дожидался его, если человек вдруг решит сбегать проверить, выключил ли он утюг. Но транспорт общего пользования, к сожалению или счастью, так не работает“.
Эксперт Таллиннского транспортного департамента объясняет, что необходимо учитывать потребность большинства и обеспечивать эффективное использование ресурса.
„То есть нам, с одной стороны, нет смысла „возить воздух“, а с другой стороны, мы обязаны обеспечить потребности горожан в мобильности, – констатирует Парфёнов. – Конечно, сейчас пассажирские потоки еще восстанавливаются от пандемии. Но следует отметить, что, к примеру, в последнем статистически репрезентативном году, 2019-м, стоимость перевозки одного пассажира обходилась городу примерно в 54 цента“.
В сравнении с Дрезденом (90 центов), Хельсинки (97 центов), Ригой (1,5 евро) или Копенгагеном (2,5 евро), это, по словам эксперта, говорит, прежде всего, о рациональном использовании средств.
„Важно также отметить, что, безусловно, и у нас не все идеально, и есть что улучшать и куда стремиться, но в целом наша маршрутная сеть и система транспорта общего пользования соответствуют требованиям жителей и международным стандартам“, – добавляет Григорий Парфёнов.
Травмы во время поездки
Другая проблема, которую нельзя не затронуть, – манера вождения некоторых водителей общественного транспорта. В СМИ периодически появляются сообщения о том, как кто-то неудачно упал в автобусе и получил травму. И это только те случаи, о которых стало известно. Ведь зачастую люди, упав, предпочитают никуда не жаловаться. Те же, кто поднимает этот вопрос, а в редакцию поступают и такие звонки, нередко сомневаются в квалификации водителей.
По словам директора по обслуживаю TLT Ханнеса Фалтена, при приеме на работу водители должны соответствовать всем требованиям, а в начале каждого рабочего дня они проходят проверку здоровья.
„В прошлом году нашими услугами воспользовались более 100 миллионов пассажиров. Благодаря целеустремленным и ответственным водителям общественного транспорта и другим сотрудникам TLT, столичный общественный транспорт оставался на уровне даже в трудные времена, – подчеркивает Фалтен. – Это правда, что городское движение со временем стало более нервным, и в этот момент мы все должны быть внимательны – будь то в общественном транспорте, в качестве водителя или каким-либо другим образом участвуя в дорожном движении. Мы можем гарантировать безопасность, выполняя свою часть работы. При езде в общественном транспорте обязательно нужно держаться за поручень и по возможности занимать сидячее место. Родители должны следить за колясками и маленькими детьми“.
Водители общественного транспорта, отмечает представитель TLT, делают все возможное, чтобы стиль вождения был как можно более плавным и в пробках, и в ситуациях, когда резкого торможения не избежать.
„В этом ключе большую роль в обеспечении безопасности дорожного движения играют и другие участники, т. е. водители, а также велосипедисты и самокатчики, которые с приходом тепла появляются на улицах. Мы также надеемся на их благоразумное и безопасное поведение в дорожном движении, – добавляет Ханнес Фалтен. – Со своей стороны, мы ежедневно обучаем водителей, у нас есть тренинг „Дружелюбный водитель“. На сегодняшний день в обучении приняли участие более 320 водителей, а к концу этого года поставлена цель обучить 750 наших сотрудников“.
Все пассажиры равны
Бывает, что неудобства в автобусе или трамвае создают вовсе не расписание или манера вождения, а другие пассажиры – пьяные, бомжи, асоциалы… Неадекватное поведение, запахи, грязь могут даже вынудить выйти на ближайшей остановке. Некоторые пассажиры полагают, что с подобными ситуациями должен разбираться водитель.
„Для TLT все пользователи общественного транспорта равны, и мы предлагаем услуги общественного транспорта на равных основаниях всем пассажирам, – комментирует Ханнес Фалтен. – Роль водителей общественного транспорта – в обеспечении безопасного и наилучшего обслуживания своих клиентов, что также включает проверку чистоты автобуса на конечных остановках. Отбирать или проверять пассажиров по какому-либо признаку – будь то запах или грязь на одежде, водитель не имеет права, а тем более – компетенции“.
Однако, отмечает представитель TLT, водитель имеет право вмешаться, если человек не соблюдает условия пассажирских перевозок. Ели же замечания водителя игнорируются или возникает опасность для других пассажиров, у водителя всегда есть возможность обратиться в МуПо или полицию с просьбой о вмешательстве для обеспечения порядка и/или безопасности других клиентов.
Комфорт и чистота
Что касается уборки в салоне, все автобусы, трамваи и троллейбусы, по словам Фалтена, моют несколько раз в день.
„Не реже одного раза в день проводят химчистку и дезинфекцию на конечных остановках, где особое внимание уделяется контактным поверхностям, начиная с поручней и заканчивая сиденьями и валидаторами. Тщательная и самая важная мойка проводится в вечернее и ночное время после окончания работы транспорта, – рассказывает директор по обслуживаю TLT. – Каждую ночь перед отправкой обратно на линию автобусы и троллейбусы проходят тщательную химчистку в депо TLT. В трамвайном парке проводят влажную уборку трамваев, моют полы. Это все общественный транспорт, который по плану должен выйти на линию на следующий день, а также резервы. В общей сложности в пяти разных местах. То есть около 480 автобусов, 45 трамваев и 41 троллейбус“.
Влажную уборку, продолжает Фалтен, проводят в каждом подвижном составе один раз в неделю или по мере необходимости, если транспортное средство не соответствует нормам чистоты. Он объясняет, что влажная уборка включает в себя следующие работы: пол, потолок, зеркала, стеновые панели, сиденья и спинки, колесные арки, панели над дверями, оконные стекла, подлокотники и удерживающие ремни, подоконники, поручни и все другие поверхности открытых и встроенных элементов – валидаторы, решетки радиатора, настенные и напольные люки, меха, мусорные баки, мониторы, камеры и т. д.
„Около 100 сотрудников TLT работают в отделе очистки подвижного состава для обеспечения чистоты и безопасности общественного транспорта, чтобы транспортные средства на маршрутах были продезинфицированы и чисты, – констатирует Ханнес Фалтен. – Несколько лет назад мы решили заменить чехлы на сиденьях во всех транспортных средствах, теперь их легче обслуживать, и они дольше остаются чистыми. Кроме того, в 2022 году автомойщики TLT убрали в общей сложности 30–35 тонн мусора с наших 647 транспортных средств. Один человек может собрать 8–12 кг мусора за смену“.
Говоря о чистоте и комфорте внутри салона, хочется вспомнить и о температуре. Скоро лето, и в жаркие дни ехать в автобусе бывает очень некомфортно, а кондиционеры водители включают не всегда.
„Старые транспортные средства не имеют кондиционера, таких в TLT на сегодняшний день еще около 120, – говорит Фалтен. – Остальной подвижной состав оснащен кондиционерами. Температурные диапазоны, которые мы должны обеспечить в салоне общественного транспорта: летом – не выше 25 градусов, зимой – не менее 10 градусов“.
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Критическая ситуация на дорогах продлится как минимум до конца года
Мэр Таллинна Михаил Кылварт признал, что нынешняя ситуация на дорогах в центре столицы является критической и продлится как минимум до конца этого года. По словам мэра, которые приводит rus.err.ee, у города был альтернативный вариант завершить работы за более длительный срок, то есть за четыре года, но это не привело бы к значительному улучшению дорожной ситуации.
„Ситуация критическая. Особенно это было заметно во вторник, 9 мая, когда Фильтри теэ тоже была закрыта, но не из-за ремонта дороги. Но это, безусловно, вызвало дополнительные проблемы. Сегодня (10 мая. – Прим. ред.) ситуация немного лучше, но мы должны быть готовы к тому, что до конца года нас ждет напряженный период“, – сказал мэр на пресс-конференции.
Кылварт также объяснил, почему в центре города одновременно проводят несколько крупных ремонтных работ, что привело к большим пробкам как для автомобилей, так и для общественного транспорта.
„Я понимаю, как это выглядит, и понимаю, что ситуация на улицах города критическая. Но вопрос в том, есть ли альтернатива? Мы все понимаем, что городское пространство нуждается в изменениях. Особенно в центре города. Внедрять изменения без закрытия улиц невозможно. В центре города все улицы и магистрали соединены между собой, и закрытие даже одной улицы все равно вызовет пробки. Мы это видели, когда начали ремонтировать улицы Йыэ и Пронкси“, – сказал Кылварт.
Одновременный ремонт двух крупных объектов Кылварт обосновывал тем, что эти объекты финансируются за счет внешних источников, то есть определен срок, в течение которого работы должны быть завершены.
„К сожалению, в случае с двумя крупными объектами сроки совпали. Мы планировали, что работы по реконструкции улиц Йыэ и Пронкси начнутся раньше, но сроки поставки сдвинулись, поэтому ремонтные работы начались позже. Если бы мы не начали строительство трамвайной линии до порта Ванасадам, то мы бы рисковали не уложиться в срок, и тогда возникли бы проблемы с внешним финансированием“, – пояснил Кылварт.
„У нас был выбор: можно было попытаться отремонтировать более крупные объекты в течение четырех лет, но в этом случае, по большому счету, дорожная ситуация в течение четырех лет была бы ненамного лучше, чем сейчас. Или попытаться решить эти проблемы за два года. Мы выбрали правильный путь – лучше пережить боль в течение двух лет, чем затягивать это на три-четыре года. Но что мы должны признать, так это то, что ситуация, с которой мы сейчас столкнулись, продлится как минимум до конца года. Это реальность“, – сказал мэр города.