Пять мифов о сигаретных окурках

Пластиковые соломинки больше не считаются самой большой проблемой отходов в мире – наиболее распространенным видом отходов являются окурки. В последние годы все более активное внимание им уделяют и в Эстонии: во Всемирный день чистоты 2020 года 30 000 жителей страны собрали в общей сложности более 1,6 миллиона окурков.

МИФ 1: Окурки небольшие, поэтому меньше загрязняют окружающую среду

На самом деле, окурки являются одним из основных источников загрязнения окружающей среды. Большинство окурков содержат пластик и химические соединения, которые могут загрязнять воду и причинять вред живым организмам. Сигареты содержат не менее 4000 химических веществ, причем почти 100 из них – канцерогены. Сигаретные окурки следует выбрасывать в специальные контейнеры для смешанных бытовых отходов или контейнеры для окурков, чтобы города могли надлежащим образом их утилизировать.

МИФ 2: Окурки биоразлагаемы

Вопреки распространенному мнению, окурки не разлагаются в природе. Проблема в том, что они в основном состоят из пластика, т.е. из фильтра из волокон ацетата целлюлозы, который не разлагается в природе. В результате один окурок может оставаться в окружающей среде десятилетиями, выделяя вредные химические вещества. Токсины, выделяемые окурком в воду, могут сохраняться там до 10 лет.

МИФ 3: Окурки не причиняют вреда дикой природе

Сигаретные окурки могут представлять большую опасность для животных и птиц. Они способны вызвать закупорку пищеварительного тракта или отравление, если животные или птицы их съедят. Кроме того, птицы могут использовать окурки в качестве материала для сооружения гнезд, что очень токсично для птенцов.

МИФ 4: Окурки не попадают в водоемы