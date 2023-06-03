Пять мифов о сигаретных окурках
В Эстонии появляется в среднем 1,5 миллиарда окурков в год, две трети из которых оказываются на улицах. С приходом тепла окурки на улицах становятся все более заметными, но степень их воздействия на природу и фактический ущерб, который они причиняют, часто остаются незамеченными. Например, существуют различные мифы о том, что окурки биоразлагаемы или безопасны для животных.
Пластиковые соломинки больше не считаются самой большой проблемой отходов в мире – наиболее распространенным видом отходов являются окурки. В последние годы все более активное внимание им уделяют и в Эстонии: во Всемирный день чистоты 2020 года 30 000 жителей страны собрали в общей сложности более 1,6 миллиона окурков.
МИФ 1: Окурки небольшие, поэтому меньше загрязняют окружающую среду
На самом деле, окурки являются одним из основных источников загрязнения окружающей среды. Большинство окурков содержат пластик и химические соединения, которые могут загрязнять воду и причинять вред живым организмам. Сигареты содержат не менее 4000 химических веществ, причем почти 100 из них – канцерогены. Сигаретные окурки следует выбрасывать в специальные контейнеры для смешанных бытовых отходов или контейнеры для окурков, чтобы города могли надлежащим образом их утилизировать.
МИФ 2: Окурки биоразлагаемы
Вопреки распространенному мнению, окурки не разлагаются в природе. Проблема в том, что они в основном состоят из пластика, т.е. из фильтра из волокон ацетата целлюлозы, который не разлагается в природе. В результате один окурок может оставаться в окружающей среде десятилетиями, выделяя вредные химические вещества. Токсины, выделяемые окурком в воду, могут сохраняться там до 10 лет.
МИФ 3: Окурки не причиняют вреда дикой природе
Сигаретные окурки могут представлять большую опасность для животных и птиц. Они способны вызвать закупорку пищеварительного тракта или отравление, если животные или птицы их съедят. Кроме того, птицы могут использовать окурки в качестве материала для сооружения гнезд, что очень токсично для птенцов.
МИФ 4: Окурки не попадают в водоемы
Утилизация сигаретных окурков представляет собой серьезную экологическую проблему. Каждый год в мире выбрасывают миллиарды окурков, в результате чего вредные химические вещества попадают в почву и водоемы. Один окурок может загрязнить до 8 литров воды. Окурки с улиц, тротуаров и других общественных мест попадают в канализацию и в итоге – в естественные водоемы.
МИФ 5: Потушенный окурок не может стать причиной пожара
Многие окурки содержат легковоспламеняющиеся вещества: например, бумагу и фильтры. Если сигарета должным образом не потушена и падает на сухую или легковоспламеняющуюся поверхность, процесс тления окурка может продолжаться достаточно долго, чтобы поджечь окружающий материал. Если курильщик бросит окурок на дорожку или на газон в парке, он может воспламенить окружающие материалы, такие как трава, листья или мусор. Кроме того, горячая зола с искрами или горючими частицами может вызвать пожар, если попадет на сухой материал. Окурки также могут стать причиной пожара, если их неосторожно бросить в мусорный бак, где уже лежит, скажем, бумага. С каждым годом весной и летом пожары в мусорных баках становятся все более серьезной проблемой.
Лучшее, что мы можем сделать для окружающей среды и своего здоровья – это бросить курить. Если вы все еще курите, важно осознавать вредное воздействие этого на окружающую среду и быть ответственным, например, выбрасывая окурки в нужное место и следя за пожарной безопасностью.