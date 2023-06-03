03.06.2023, 14:30
Ночью в Тарту утонул человек, его личность не установлена
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в 03:45 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что за отелем „Дорпат“ в реке Эмайыги плавал человек, который, по словам очевидцев, в какой-то момент начал погружаться под воду.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Пирьо Нейссааре, находившиеся поблизости люди подъехали к пловцу на лодке и бросили ему спасательный круг, но, к сожалению, он не успел его схватить.
На данный момент до сих пор неизвестно, кто утонул в Эмайыги.
По словам дежурного пресс-секретаря Спасательного департамента Арви Уусталу, тело пока не нашли.