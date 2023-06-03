На опережение: разбираем самые распространенные ошибки, из-за которых дом может сгореть дотла

Грозы и сбои в сети непредсказуемы, однако каждому под силу избежать пожаров, вызванных электричеством. Например, следует убедиться, что электросистема дома современна и безопасна. До сих пор хватает домов, в стенах которых – электросистемы советских времен. Кроме того, риск пожара увеличивают самостоятельно выполняемые работы с электричеством: наймите для этого профессионала!

Причиной пожара может стать и неисправный или слишком старый прибор. „Например, в неисправном оборудовании может возникнуть короткое замыкание, если ему недостаточно воздуха для охлаждения. Также оно может перегреться, – сказала Таавет. – Очень опасны и амортизированные электроприборы“.

И Спасательный департамент, и G4S подчеркивают, что технику, не используемую каждый день, следует отключать от электросети, поскольку никогда не знаешь, что может произойти, и чаще всего пожары в домах происходят именно из-за какой-нибудь аномалии. Например, возникшее от удара молнии сверхнапряжение может поджечь вполне исправное устройство. „Отключение приборов от электросети поможет снизить риск того, что добавочное напряжение, попадающее в электросеть, повредит их. Если электроприборы получают перенапряжение, их изоляция может повредиться и они могут загореться“, – объяснил директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.

Сами по себе электроприборы не опасны

„Во время работы компрессор холодильника нагревается, для охлаждения ему необходимо пространство. Также на его поверхность часто стекает конденсат, который остывает и испаряется с поверхности. Если в помещении холодно, эта жидкость может замерзнуть в трубопроводе, – сказала Таавет. – Так что старые электроприборы уже стоит заменить“.

Важную роль играют состояние и возраст устройства. В подтверждение этого эксперт отдела превенции Спасательного департамента Туули Таавет рассказывает о пожаре, произошедшем прошлой зимой на одной даче. Хозяева редко приезжали туда, и единственным подключенным к электросети прибором был холодильник. Он постоянно работал во влажной и холодной среде, при этом свободного пространства вокруг него было недостаточно, и однажды десятилетний электроприбор загорелся и поджег дачу.

Чтобы узнать, насколько безопасна электросистема дома, стоит провести аудит электричества. Заказать его можно, например, на сайте Eesti Energia.

Телевизор можно оставить в покое

При использовании техники очень важно соблюдать правила безопасности. Многие из нас, уходя из дома, панически вспоминают, выключен ли утюг. Очень правильная мысль, ведь из-за этого началось немало пожаров.

При этом Таавет подчеркнула, что не нужно отключать от сети всю технику: иногда это может принести не пользу, а вред. Приборы, которые можно оставить подключенными к сети, – это, например, холодильник, тепловой насос, стиральная машина, посудомоечная машина, бойлер, подогрев пола, электроплита, телевизор, роутер, дигибокс и компьютер.

По словам Таавет, постоянное отключение этих устройств от сети может навредить их электронике и сократить срок службы. „Особенно чувствительны к этому, например, компьютеры, роутеры, дигибоксы, телевизоры, радио и различные усилители“, – перечислила она.

Некоторые приборы не стоит вытаскивать из розетки и по двум другим причинам. Например, бойлер и подогрев пола после включения должны снова нагреваться, а это дополнительный расход энергии. Также сбиваются часы и настройки, и восстанавливать настройки неудобно.

„Не оставляйте без присмотра“ – противоречивая рекомендация

Очень часто звучат рекомендации не оставлять работающие электроприборы без присмотра. Но к чему идет мир? На рынке появляется все больше устройств с таймером, которые сами включаются в определенное время. Очень удобно: стиральная машина включится за час до окончания рабочего дня – придешь домой, и можно развесить белье, или духовка начнет готовить еду до вашего прихода домой.

Или стирка белья ночью. И здесь мы переходим к следующей теме, касающейся бытовых приборов: высоким тарифам на электричество. Когда оно дешевое? Ночью!

Директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла отметил, что все кризисы выводили на рынок все более инновационные решения, способствующие использованию устройств ночью. Существуют приборы, которые сами следят, когда электричество дешевое, и включаются именно в это время.

Пярьяла предупреждает, что особенно опасна техника, в которой используются вода и электричество, например, посудомоечная и стиральная машины. В них влажная среда, и при работе мотора образуется конденсат. Опасна и безопасная с виду вытяжка: в ней горячий воздух встречается с жиром, а также есть мотор, который со временем устает и пачкается.

Пярьяла напомнил, что важнее всего предотвращать пожары, но, с другой стороны, если возгорание произошло, важно быстро обнаружить его. В наших домах появляется все больше легковоспламеняющихся материалов, и при несчастном случае критическое значение имеет каждая секунда.

Быстро обнаружить пожар помогает умный датчик дыма и угарного газа, который при необходимости сам отправит сигнал тем, кто на него отреагирует.