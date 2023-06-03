ФОТО | Сегодня начались крупнейшие морские учения в Балтийском море Baltops 23

В состоявшейся в Таллинне пресс-конференции, посвященной началу учений, приняли участие командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем, заместитель командующего командования НАТО в Брюнссуме генерал-лейтенант Луис Ланчарес, командующий Шестым флотом США вице-адмирал Томас Э. Иши и командующий Военно-морскими силами Эстонии коммодор Юри Саска.

„Для нас учения Baltops 23 имеют историческое значение, никогда ранее Эстония не принимала такое большое количество морских сил НАТО. Baltops 23 свидетельствуют о готовности союзников защищать Эстонию и регион Балтийского моря в целом и доказывают, что для обороны огромное значения имеют тренировки в наших водах“, - сказал командующий ВМС Эстонии коммодор Юри Саска.

Корабли союзников прибыли в Таллинн из США, Швеции, Польши, Нидерландов, Италии, Германии, Великобритании, Франции, Дании, Испании, Литвы, Латвии, Финляндии и Норвегии. Самым большим кораблем является флагман Шестого флота США USS Mount Whitney (LCC 20).

Первые корабли союзников прибыли в Таллинн во вторник. В порту Беккери-Меэрусе пришвартовался французский корвет Commandant Blaison, в таллиннском Ванасадам британский десантно-вертолетный корабль HMS Albion.

Корабли будут находиться в портах Ванасадам, Хундипеа, Беккери-Меэрусе, Мууга и в Минной гавани.

ВМС Эстонии планировали совместные учения с союзниками и партнерами почти три года.

„Хочу поблагодарить всех, кто поддержал нас и пошел навстречу, особенно плодотворным было сотрудничество с Таллиннским портом“, - сказал коммодор Юри Саска.

4 июня корабли выйдут из портов, первые совместные тренировки пройдут в эстонских водах 5 июня.

Международные учения Baltops проводятся ежегодно, впервые они состоялись в 1972 году. Цель учений — отработать навыки по проведению совместных операций на земле, в воздухе и на море в регионе Балтийского моря. Учения организует Шестой флот Соединенных штатов Америки.