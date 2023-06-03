ФОТО | Авария на трассе Таллинн-Тарту: водитель уснул и попал в кювет

По словам представителя полиции Пирьо Нейссаара, по предварительным данным, водитель фургона Volkswagen ехал из Таллинна в направлении Тарту. Во время движения водитель уснул и не справился с управлением. Фургон вылетел за пределы дороги и приземлился на крышу. В момент аварии водитель находился в машине один.