03.06.2023, 11:08
ФОТО | Авария на трассе Таллинн-Тарту: водитель уснул и попал в кювет
Сегодня утром в 09:15 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на 109-м километре Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Ярваском уезде произошло ДТП.
По словам представителя полиции Пирьо Нейссаара, по предварительным данным, водитель фургона Volkswagen ехал из Таллинна в направлении Тарту. Во время движения водитель уснул и не справился с управлением. Фургон вылетел за пределы дороги и приземлился на крышу. В момент аварии водитель находился в машине один.
Медики осмотрели 19-летнего водителя на месте, телесных повреждений не обнаружили. Водитель был трезв и имел право управлять автомобилем.