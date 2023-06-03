Таллинн организует бесплатные летние тренировки для детей и молодежи
В понедельник, 12 июня, откроется серия летних тренировок на свежем воздухе, целью которых является организация спортивного досуга для детей и молодежи в возрасте от 7 до 26 лет во время летних каникул, а также формирование у молодежи привычки к активному образу жизни. Для столичных ребят участие в летних тренировках бесплатное.
По словам вице-мэра Тийта Терика, Таллинн поставил амбициозную цель к 2035 году повысить число горожан, ведущих здоровый и активный образ жизни, до 65% населения. „Предлагаемые на летних каникулах тренировки несомненно поддержат это стремление. С одной стороны, для молодежи это хороший способ на каникулах провести свободное время с пользой, с другой стороны, бесплатные возможности для занятий спортом способствуют формированию привычки к здоровому образу жизни“, - сказал Терик. В рамках летних тренировок занятия волейболом, баскетболом, футболом и катанием на самокатах проведут опытные тренеры. Тренировки будут проходить еженедельно с 12 июня по 31 августа на различных спортивных площадках Таллинна бесплатно.
Занятия будут проходить в районах Кесклинн, Кристийне, Хааберсти, Нымме, Пирита, Пыхья-Таллинн, Мустамяэ и Ласнамяэ на спортивных площадках, продолжительность тренировки ориентировочно 1,5 – 2 часа. На тренировки приглашают всех заинтересованных ребят, опыт занятий спортом не требуется. Тренеры будут проводить регистрацию участников на месте.
Подробная программа и дополнительная информация здесь (на эстонском языке).
Таллиннский департамент культуры и спорта организует летние тренировки для молодежи в сотрудничестве с Таллиннским департаментом образования уже четвертый год.