Таллинн организует бесплатные летние тренировки для детей и молодежи

По словам вице-мэра Тийта Терика, Таллинн поставил амбициозную цель к 2035 году повысить число горожан, ведущих здоровый и активный образ жизни, до 65% населения. „Предлагаемые на летних каникулах тренировки несомненно поддержат это стремление. С одной стороны, для молодежи это хороший способ на каникулах провести свободное время с пользой, с другой стороны, бесплатные возможности для занятий спортом способствуют формированию привычки к здоровому образу жизни“, - сказал Терик. В рамках летних тренировок занятия волейболом, баскетболом, футболом и катанием на самокатах проведут опытные тренеры. Тренировки будут проходить еженедельно с 12 июня по 31 августа на различных спортивных площадках Таллинна бесплатно.