Гимназии страдают от нехватки мест. Не все желающие станут гимназистами

В новом учебном году в 10-х классах тартуских гимназий будет 900 мест, но в Тарту 9-й класс заканчивают 1100 человек. В гимназии уже подано 2000 заявлений, среди желающих стать гимназистами немало молодых людей из-за пределов Тартумаа.

Как сказала министр образования Кристина Каллас, в гимназиях Таллинна и Тарту слишком большой конкурс, и это серьезная проблема. „Вступительные тесты в 10-й класс сдают абитуриенты из уездов. При этом в уездных гимназиях конкуренции нет“, - сказала Каллас, по словам которой сложившуюся в Тарту ситуацию обсудили с городскими властями, идет поиск решений.