ЧП и криминал
02.06.2023, 21:21

ВИДЕО И ФОТО | Поезд Нарва — Таллинн столкнулся на переезде с фургоном. Пострадали двое

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В пятницу вечером на переезде Кабала пассажирский поезд Нарва — Таллинн компании Elron столкнулся с фургоном. Пассажиры продолжают поездку на автобусах.

В результате столкновения пострадал поезд, который совершал рейс номер 23 по маршруту Нарва — Таллинн с выходом из Нарвы в 19.18.

До места назначения пассажиров доставят автобусы. Оперативную информацию можно получить по телефону обслуживания 616 0245, сообщила компания Elron.

Пресс-служба Департамента полиции и погранохраны уточнила, что в Центр тревоги сообщение об аварии на переезде в волости Винни (Ляэне-Вирумаа) поступило около 20 часов.

По предварительным данным, фургон Citroen на переезде проигнорировал запрещающий красный свет светофора и выехал на рельсы перед поездом. В результате произошло столкновение.

Скорая помощь доставила водителя автомобиля (37-летнего мужчину) и пассажира машины (19-летнего мужчину) на медицинский осмотр в больницу.

Находившиеся в поезде люди не пострадали.

Как сообщила полиция, водитель фургона был трезв и имел права соответствующей категории.



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