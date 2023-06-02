ВИДЕО И ФОТО | Поезд Нарва — Таллинн столкнулся на переезде с фургоном. Пострадали двое

В результате столкновения пострадал поезд, который совершал рейс номер 23 по маршруту Нарва — Таллинн с выходом из Нарвы в 19.18.

До места назначения пассажиров доставят автобусы. Оперативную информацию можно получить по телефону обслуживания 616 0245, сообщила компания Elron.

Пресс-служба Департамента полиции и погранохраны уточнила, что в Центр тревоги сообщение об аварии на переезде в волости Винни (Ляэне-Вирумаа) поступило около 20 часов.

По предварительным данным, фургон Citroen на переезде проигнорировал запрещающий красный свет светофора и выехал на рельсы перед поездом. В результате произошло столкновение.

Скорая помощь доставила водителя автомобиля (37-летнего мужчину) и пассажира машины (19-летнего мужчину) на медицинский осмотр в больницу.

Находившиеся в поезде люди не пострадали.

Как сообщила полиция, водитель фургона был трезв и имел права соответствующей категории.







