Таллиннский административный суд отклонил жалобу НКО Meie Nursipalu

22 мая НКО Meie Nursipalu обратилось в Таллиннский административный суд с иском об инициировании государственной специальной планировки. Вместе с иском было подано ходатайство о применении первичной правовой защиты, чтобы остановить все связанные с расширения полигона в Нурсипалу действия. Податели жалобы — НКО Meie Nursipalu и еще 10 частных и юридических лиц — добиваются, чтобы суд обязал правительство республики инициировать специальную детальную планировку для того, чтобы определить подходящее для полигона Сил обороны место.