Дети Сависаара не в восторге от идеи сделать из хутора Хундисильма музей

Партия, которая и так находится в затруднительном финансовом положении, не горит желанием ремонтировать дом. Ходят разговоры о Государственном архиве.

Детям держать музей тоже будет непросто, особенно если учитывать, что они живут в разных уголках мира. Кроме того, в этом случае они останутся без хутора. Это, по всей видимости, был самый ценный актив их отца.

Только время покажет, что станет с идеей сделать из хутора музей. Эдгар Сависаар (Эдгар-младший) и Мария Греневельд на вопросы „Экспресса“ о музее не ответили.

„Это личное дело семьи“, — коротко сказала Росина Сависаар.

Эрки Сависаар мало что говорит об идее своего отца: „У него были разные интересные идеи в течение всей его жизни“.

Он также подчеркивает, что никаких решений не принято, потому что процедура вступления в наследство еще продолжается.

Когда она закончится?

„Черт его знает, — пожимает плечами Эрки Сависаар. — Мы каждый день ждем, что с этой неразберихой будет покончено“.

Как пишет Eesti Ekspress, завещание Эдгара Сависаара, преподнесло еще несколько сюрпризов. Так, например, сиделка Сависаара Кэрол Мадисоо утверждает, что должна получить зарплату еще за несколько месяцев, но никакого трудового договора у нее нет.

Мадисоо рассказывает, что, приехав в Хундисильма, она спросила Сависаара, не нужно ли составить трудовой договор. Эдгар сделал большие глаза: „Ты мне не доверяешь?“

По мнению бывшего премьер-министра, слова мужчины должно было быть достаточно.

И еще одно: он платил наличными. „С этим у нас не было никаких проблем“, — говорит сиделка.

В декабре прошлого года, когда Сависаару стало хуже, Мадисоо снова подняла тему договора. Что делать, когда человека не станет? Придется ли ей выпрашивать у наследников свою зарплату?

„Тебе не нужно ничего у них выпрашивать. Им не придется ничего платить, они смогут взять мои деньги“, — успокаивал Сависаар.

По словам Мадисоо, на банковском счету Сависаара были десятки тысяч евро. Эту информацию „Экспресс“ подтвердить не может.

О других проблемах, возникших после смерти именитого политика, можно прочитать ЗДЕСЬ.