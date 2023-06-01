Созданный эстонцами противоаллергический прибор поступил в аптеки

До сих пор новое противоаллергическое устройство Respiray, вышедшее на рынок в начале года, можно было купить в США на Amazon и на платформе Indiegogo, а теперь оно продается и в Эстонии в Интернет-магазин Apotheka и в аптеках Apotheka в центрах Viru Keskus и Kristiine. Respiray Wear A+ создает облако чистого воздуха перед областью носа и рта пользователя, предотвращая попадание аллергенов в дыхательные пути.

По словам исполнительного директора Respiray Карла Густава Аннуса, они продавали устройства в 37 стран мира, а основным целевым рынком до сих пор были США: „Прибор подходит для всех, кому недостаточно противоаллергических препаратов, кто по каким-то причинам не может принимать пероральные препараты или хочет избежать сопутствующих им побочных эффектов, таких как утомляемость, головная боль, головокружение или даже судороги“.

Созданное эстонцами новое противоаллергическое устройство сертифицировано Европейским центром исследования аллергии ECARF. Клинические испытания в Германии показали, что устройство не менее, если даже не более эффективно, чем прочие противоаллергические представленные на рынке решения. В этом году устройство также получило признание Союзом аллергологов Эстонии.

„Благодаря новой технологии мы можем значительно улучшить качество жизни людей, чувствительных к респираторным или воздушным аллергенам, включая пылевых клещей, белки, содержащиеся в перхоти домашних животных, и весенней пыльце“, - заверил Аннус.

Несмотря на то, что орешник, ольха и береза ​​в Эстонии постепенно отцветают, сезон аллергий еще далек от завершения. В июне эстафету принимают различные травы, причем ситуацию усугубляет еще и нынешняя сухая погода, в результате чего воздух не очищается.

Это уже второй продукт эстонского медицинского стартапа. Два года назад Respiray выпустила инновационный очиститель воздуха для ношения на шее, уничтожающий частицы коронавируса и бактерии, и получивший ряд международных наград за инновации.