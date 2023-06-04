„Лет десять пройдёт, и никого не останется“ Псковские сету воюют за Россию в Украине и теряют связь с Эстонией(28)
„Псковская губерния“ съездила в гости к уникальному малочисленному народу сету, который война в Украине разделила не только и не сколько морально, сколько физически: по границе России и Эстонии. Даже несмотря на визовые возможности отправиться в Эстонию, псковские сету ездить туда на машинах с российскими номерами не особо горят желанием.
Представителей малочисленного народа сету в мире осталось немногим более десяти тысяч человек: подавляющее большинство живет в Эстонии, и только 230 человек – в России. Сами сету говорят, что тех, кто говорит на сетусском языке и соблюдает традиции, - около трех тысяч, в России – около ста. Они рассказали „Псковской губернии“, как встретили войну, почему все меньше общаются с соплеменниками-эстонцами и куда уходят деньги, выделяемые государством на их поддержку.
Народ сету (российские представители называют себя сето) живет по две стороны границы Эстонии и России. Большая часть – в Эстонии, около девяти тысяч человек. В России, по разным подсчетам, от 250 до 300 человек. Больше всего в Печорском районе Псковской области – 100-170.
Небольшие деревни, где еще живут сету, находятся поодаль от дорог. Вообще, сету – общинные люди и всегда жили компактно: если рядом располагалось несколько деревень, населенных сету, то они превращались в нульк - так называют группу деревень. Но несколько волн переселений, в том числе депортации в Мордовию и Сибирь 1949-1950 годов в рамках репрессий и депортации, разделили народ.
При советской власти сету прошли множество испытаний: они любили помогать соседям, но были не готовы вступать в колхозы и отдавать свой скот. Исповедовать коммунизм еще сложнее: сету вообще православные, но продолжают почитать своих языческих богов. Из-за этого их называют полуверцами.
„Не верьте тем, кто вещает в телевизоре, морду бы им набил“
О личности сету очень многое можно сказать по костюму. Одно из самых популярных изречений об этом народе, которое можно найти в интернете: сетусскую женщину сначала слышно, а потом уже видно. Это связано как раз с серебряными украшениями, которые они носили. По головному убору на женщине становится понятно, замужем ли она, есть ли у нее дети, и даже может ли она родить еще.
На этом же празднике выбирают короля сету. Он избирается на год. Выборы проходят путем построения очереди. За каждым кандидатом выстраиваются люди, которые его поддерживают. За кем встало больше – тот становится королем.
Этот праздник был объединительным, в Россию приезжали эстонские сету. Сейчас эта традиция сходит на нет. Виной тому война, развязанная Россией против Украины. Эстонские сету не хотят ехать в Россию.
До войны с Украиной эстонские сету приезжали, печалится житель деревни Лыково Александр. В деревне сегодня живет немногим более 10 человек. Среди них Николай и Александр - лучшие друзья, оба - сету. У Николая большой двор, на котором два дома – старый, где жила его семья и новый, который он построил сам. Николай продолжает заниматься строительством, сейчас помогает с домом сыну.
Как представляется сам Александр, он - мокрушник, забивает свиней. Сейчас, по словам мужчины, соплеменников с эстонской стороны в Печорском районе почти не бывает. „Да и деньги на праздники куда-то в сторону уходят. Организаторы, наверное, куда-то прячут. В последнее время человек 20 эстонцев приезжает, а раньше 300-400! Остальные местные, ну и кто-то с Сибири, северные сету“, – говорит он грустно.
Николай вспоминает, как участвовал в выборах сетусских королей - есть у сету такая традиция: последние разы его борьбы за корону были в 2019-м и 2020-м. Последний раз его кандидат выиграл. Один из бывших королей по имени Ахто дружит с Николаем до сих пор, они ездят друг к другу в гости. „Эстония сейчас своих королей двигает. Нас бы не выбрали“, – говорит он, не вдаваясь в подробности, что же случилось.
О войне Николай и Александр говорят сдержанно. „Когда мобилизация была, мои сыновья тоже боялись, но потом сказали, что тех, у кого двойное гражданство, не надо брать. Но потом, когда народу стало не хватать, забрали ребят с Паниковичей. Вот у нас у сету сына забрали“, – рассказывает Николай.
„Он сапером вроде работает, под пули они не лезут, так что нормально пока“, – добавляет его соплеменник.
Отношения с эстонцами портятся, продолжает о грустном Александр. По его словам, с русскими номерами в Эстонию ехать „не очень“. „Если в Выру, то еще нормально, а в Тарту или дальше, за Таллинн, то могут и машину побить. С родней общение у нас нормальное. Но есть другой пример: приезжал пастор ко мне, он там в Эстонии делами сету занимается, и пошел разговор (о войне – Ред). Я стал говорить, что украинцы тоже виноваты, так он на меня так попер, а потом ушел и не стал разговаривать. Они за Украину горой, а я больше нейтральный. Не знаю кому сейчас верить.
У меня у сына друг приехал с Украины, говорит, полная задница. Не верьте, говорит, тем, кто вещает в телевизоре, морду бы им набил. Полное там безобразие. Новостей я смотрю немного, эстонские иногда, которые по-русски читают, а в основном смотрю фильмы, но это на российском ТВ“.
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