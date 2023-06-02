ЧП и криминал
02.06.2023, 08:22

Автомобиль сбил неожиданно оказавшегося на дороге мальчика на велосипеде

 (4)
ФОТО: Margus Pahv

Вчера в Тартумаа легковой автомобиль сбил девятилетнего мальчика на велосипеде.

В 18.00 в Тартумаа в волости Кастре на 28-м километре шоссе Тарту-Ряпина-Вярска 39-летний мужчина на легковом автомобиле Audi A6 Avant наехал на 9-летнего мальчика, неожиданно выехавшего на проезжую часть на велосипеде.

Велосипедиста доставили в больницу.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии