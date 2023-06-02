Автомобиль сбил неожиданно оказавшегося на дороге мальчика на велосипеде

В 18.00 в Тартумаа в волости Кастре на 28-м километре шоссе Тарту-Ряпина-Вярска 39-летний мужчина на легковом автомобиле Audi A6 Avant наехал на 9-летнего мальчика, неожиданно выехавшего на проезжую часть на велосипеде.

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