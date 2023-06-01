ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО | Благотворительное „Утиное ралли“ отметило 1 июня юбилей и установило рекорд!

Собранные деньги пойдут на поддержку больных раком детей и их родителей. Для участия в „Утином ралли“ нужно было совершить минимальное пожертвование в размере 10 евро, передает.

„В этот раз в заплыве участвует 18 000 резиновых уточек. Это рекорд. Для детей, больных раком, и их родителей удалось собрать почти 300 000 евро“, - передает rus.err.

Чуть позднее стало известно, что от продажи резиновых уточек было получено 274 548 евро. А еще 155 000 евро собрали по телефонным линиям для пожертвований.