ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО | Благотворительное „Утиное ралли“ отметило 1 июня юбилей и установило рекорд!(1)
В столичном парке Кадриорг в четверг - в День защиты детей - состоялся уже традиционный для 1 июня заплыв резиновых уточек – „Утиное ралли-2023“. В результате благотворительной акции для детей, больных раком, и их родителей удалось собрать более 430 000 евро.
Собранные деньги пойдут на поддержку больных раком детей и их родителей. Для участия в „Утином ралли“ нужно было совершить минимальное пожертвование в размере 10 евро, передает.
„В этот раз в заплыве участвует 18 000 резиновых уточек. Это рекорд. Для детей, больных раком, и их родителей удалось собрать почти 300 000 евро“, - передает rus.err.
Чуть позднее стало известно, что от продажи резиновых уточек было получено 274 548 евро. А еще 155 000 евро собрали по телефонным линиям для пожертвований.