Объединенная Левая партия может самоликвидироваться? Игорь Розенфельд о руководстве Koos Олегом Ивановым из России: „Я думаю, что это не очень реально“

Вы связывались после нашего последнего разговора с Ивановым?



Нет, я с ним не связывался. Мы и раньше с ним особо часто не связывались. А что, собственно? Если мне что-то нужно, я могу связаться с теми людьми Koos, которые находятся в Эстонии. А с Ивановым у меня нет необходимости связываться.



А вы общались с людьми из Koos на тему отъезда? Как у них дальше работа будет продолжаться?



Я у них просто спрашивал, как дела.



Что вам ответили?



Они ссылались на статью в Õhtuleht. Первая была по их партии негативная. Вторая, как они считают, позитивная. Что у них есть шансы, у этой партии. Больше ничего не могу сказать. Это их мнение, что у их партии есть какие-то надежды на существование.



То есть вы не знаете ничего о том, как Иванов собирается дистанционно руководить партией?



Я думаю, что это не очень реально. У меня нет такой информации. Но мне кажется, что здесь есть какие-то люди. Эти люди в принципе могут принимать решение сами.



Нет такого ощущение, что среди тех, кто остались, есть смятение из-за неожиданного отъезда?



Я про них не знаю, мы не часто встречаемся, по телефону говорим. У создалось мнение, что у них были положительные надежды.



Может быть такое, что к вам перейдут из партии Кооs из-за происходящего?



На данный момент непонятно. Члены партии Коос считают, что она сохранится, и люди, которые в нее вступили, смогут остаться в ней.