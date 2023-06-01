Объединенная Левая партия может самоликвидироваться? Игорь Розенфельд о руководстве Koos Олегом Ивановым из России: „Я думаю, что это не очень реально“
Сегодня, 1 июня, портал ERR написал о том, что Объединенная левая партия Эстонии, набравшая 2,4% голосов на мартовских парламентских выборах, может быть вынуждена ликвидироваться, так как число ее членов упало ниже 500. Если партия будет распущена, она больше не будет получать поддержку из государственного бюджета.
RusDelfi попросил руководителя партии Игоря Розенфельда прокомментировать ситуацию, а также выяснил, что происходит сейчас с Koos.
Можете ли вы как-то прокомментировать ситуацию?
Мы получили в начале мая письмо из Коммерческого регистра (Äriregister), потому что у нас оказалось людей меньше на несколько человек, чем 500. В этом письме нам был поставлен срок выполнения требования по количеству людей - до начало августа. Мы этих людей добавили, сейчас у нас ровно 500. И мы еще можем добавить. У нас есть возможность привлекать новых членов. Но также есть возможность восстанавливать старых, как мне объяснили. У нас была такая Юлия Линдвалл с сентября 2020 по август 2022, замещающий член правления парти, она удалила 1400 человек из списка незаконным образом. Я надеюсь, что к августу сможем восстановиться. К августу точно, а может и раньше.
С чем эта ситуация связана? Например, с отъездом Иванова (Олег Иванов - один из лидеров движения „Коос/Вместе“)?
Пока напрямую это не связано. Я сейчас не буду говорить, но у нас были некоторые люди из Koos. Но у нас есть возможность иметь список своих людей.
Как вы планируете привлекать людей?
Может быть, будем какие-то мероприятия проводить. Это если говорить о новых.
Какого толка? Встречи, акции?
Летом это все затруднено, я сейчас не могу сказать.
Почему затруднено? Наоборот, хорошая погода же, на улице можно что-то организовать?
Ну, может быть, мы вашу идею и используем, что-то организуем.
Скажите, вам больше хотелось бы привлечь свежую кровь или восстановить старых членов партии?
Мы кого-то можем восстанавливать, потому что у нас был стерт весь актив. Свежую кровь, конечно, нужно.
Кого бы вы хотели привлечь? Молодые люди, люди среднего возраста?
Это аудитория, которую интересуют левые идеи. И люди, которые, скажем, разочаровались в каких-то других партиях. Например, в центристах.