Об этом мало говорят: фактором снижения рождаемости в Эстонии назвали влияние коронавируса на мужскую фертильность

В 2022 году в Эстонии родился 11 571 ребенок, что стало самым низким показателем в этом столетии. Число рождений на 1000 женщин детородного возраста (15-49 лет) в прошлом году снизилось до 40,2, что ниже, чем в 2021 году. Два года назад этот показатель составил 46,6.

По словам гинеколога Ида-Таллиннской центральной больницы Каи Халдре, многие молодые люди очень серьезно относятся к родительским обязанностям и не хотят заводить детей, пока у них нет стабильной работы и собственного дома.

Кроме того, на снижение рождаемости также могла повлиять пандемия коронавируса. „Во время пандемии коронавируса на уменьшение числа беременностей могло повлиять также временное негативное влияние вируса на фертильность, особенно у мужчин. Этот фактор мало обсуждался публично“, - сказала она.