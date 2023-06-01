ВИДЕО | Когда начнется большое контрнаступление украинцев? Певкура заверили, что сейчас для него погодные условия идеальны

„Конечно, в России растет напряженность“, - сказал Ханно Певкур, говоря об атаке украинских беспилотников на московские многоэтажки. По сообщению российских властей, в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов, все они были или поражены ПВО или в результате использования средств радиоэлектронной борьбы отклонились от намеченных целей. Два дрона все же врезались в жилые многоквартирные дома, причинив незначительные разрушения.

Как сказал Ханно Певкур, за атакой дронов на Москву может стоять сама Россия, и эта атака могла быть предпринята для того, чтобы сплотить население и обосновать всеобщую мобилизацию.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что сроки начала контрнаступления ВСУ утверждены. Правда, он не сообщил, когда именно начнется контрнаступление. Как подчеркнул Певкур, не стоит впадать в эйфорию в связи с контрнаступлением и способствовать росту напряженности.

В Украине большую роль играют погодные условия. Вчера Певкуру, который поддерживает контакты с украинскими властями, подтвердили, что сейчас погодные условия позволяют начать масштабное наступление. „Но следует учитывать, что лето надолго не затянется. Закончится лето, снова начнутся дожди, и передвижение тяжелой техники будет затруднено“, - сказал министр обороны ЭР.

Как обстоят дела с вооружением украинцев? Об этом подробнее в интервью.