Мужчина мешал пассажирам в автобусе. Полиция применила силу для его задержания

„Пассажир автобуса сообщил о мужчине в Центр тревоги. Пассажиры не давали мужчине выйти из автобуса, пока они не приехали на автовокзал в Пярну, где их встретил полицейский патруль“, - сообщила начальник Пярнуского отделения полиции Хелен Тилк.

Когда автобус прибыл в Пярну, мужчина хотел убежать и не подчинялся приказам полицейских.

„Мужчина стал вести себя агрессивно, и полиции пришлось применить силу, чтобы задержать его“, - сказала Тилк.

Патруль доставил трезвого 68-летнего мужчину в полицейский участок для выяснения обстоятельств, в отношении него будет возбуждено дело по статье о нарушении общественного порядка.

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