Мужчина мешал пассажирам в автобусе. Полиция применила силу для его задержания(1)
Сегодня в 9.45 утра в Центр тревоги поступило сообщение о том, что мужчина беспокоит пассажиров уездного автобуса. Когда автобус прибыл в Пярну, мужчина попытался убежать от полиции, и для его задержания пришлось применить силу.
„Пассажир автобуса сообщил о мужчине в Центр тревоги. Пассажиры не давали мужчине выйти из автобуса, пока они не приехали на автовокзал в Пярну, где их встретил полицейский патруль“, - сообщила начальник Пярнуского отделения полиции Хелен Тилк.
Когда автобус прибыл в Пярну, мужчина хотел убежать и не подчинялся приказам полицейских.
„Мужчина стал вести себя агрессивно, и полиции пришлось применить силу, чтобы задержать его“, - сказала Тилк.
Патруль доставил трезвого 68-летнего мужчину в полицейский участок для выяснения обстоятельств, в отношении него будет возбуждено дело по статье о нарушении общественного порядка.
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