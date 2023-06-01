ФОТО И ВИДЕО | Алар Карис открыл сегодня в Киеве виртуальный форум Дня защиты детей(4)
Алар Карис открыл сегодня в Киеве виртуальный форум Международного дня защиты детей, организованный Еленой Зеленской, супругой президента Украины, под девизом „Семья для каждого ребенка“.
„Уже 15 месяцев повседневную жизнь украинских детей определяет чудовищная агрессия России. Бесчисленные авиаудары разрушили школы и детские сады, унесли жизни сотен детей и будущее сотен тысяч. Все войны крадут у детей будущее и поэтому всегда направлены против детей. Международный день защиты детей мог бы везде быть веселым праздником с музыкой и играми. К сожалению, война в Украине крадет праздничное настроение“, - приводит слова президента rus.err.
Карис подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы вернуть детей, которые были депортированы из Украины или разлучены со своими семьями, и сослался на позицию Парламентской ассамблеи Совета Европы, что депортация украинских детей имеет признаки геноцида.
Президент Эстонии упомянул, что около 10 000 украинских детей в настоящее время посещают детский сад или школу в Эстонии, и рассказал о судьбе Маши, приехавшей в Таллинн из Бучи в прошлом году. В Эстонии Маша находится в безопасности, тем не менее она страдает паническими расстройствами и скучает по отцу.