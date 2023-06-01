ФОТО И ВИДЕО | Алар Карис открыл сегодня в Киеве виртуальный форум Дня защиты детей

„Уже 15 месяцев повседневную жизнь украинских детей определяет чудовищная агрессия России. Бесчисленные авиаудары разрушили школы и детские сады, унесли жизни сотен детей и будущее сотен тысяч. Все войны крадут у детей будущее и поэтому всегда направлены против детей. Международный день защиты детей мог бы везде быть веселым праздником с музыкой и играми. К сожалению, война в Украине крадет праздничное настроение“, - приводит слова президента rus.err.

Карис подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы вернуть детей, которые были депортированы из Украины или разлучены со своими семьями, и сослался на позицию Парламентской ассамблеи Совета Европы, что депортация украинских детей имеет признаки геноцида.

Президент Эстонии упомянул, что около 10 000 украинских детей в настоящее время посещают детский сад или школу в Эстонии, и рассказал о судьбе Маши, приехавшей в Таллинн из Бучи в прошлом году. В Эстонии Маша находится в безопасности, тем не менее она страдает паническими расстройствами и скучает по отцу.