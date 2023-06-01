Пять общественных пляжей Таллинна открыты для летнего сезона

В этом году в Таллинне будут открыты пять общественных пляжей - в Пирита, Какумяэ, Штромке, на озере Харку и Пикакари.

„В Какумяэ и Харку песок просеян. Туалеты, урны, места для мытья рук и пляжные кабинки для переодевания установлены“, - отметил старейшина района Хааберсти Олег Сильянов. На озере Харку также доступен бассейн под открытым небом „Открытый бассейн имеет три дорожки длиной 25 метров и шириной 2,5 метра. Средняя глубина воды составляет 1,6 метра“, - сообщил Сильянов.

„Как и в предыдущие годы, наш хороший партнер G4S будет поддерживать порядок и обеспечивать безопасность. Чтобы обеспечить общественный порядок и чистоту муниципальная полиция работает вместе с G4S. Это надежный партнер, с которым мы работали и раньше. В этом году они также выиграли госзаказ на патрулирование пляжей“, - сказал вице-мэр Таллинна Тийт Терик, добавив, что береговая охрана начнет работу независимо от погоды.

Терик также перечислил основные проблемные зоны, к которым, с точки зрения МуПо относятся автомобили, припаркованные в зеленой зоне.

„Родителям напоминаем, что они обязаны обеспечить безопасность своего ребенка во время пребывания на общественном пляже. Если вы берете с собой на пляж маленьких детей, большую помощь окажет браслет с именем и номером телефона родителя, который можно получить у береговой охраны. Стоит помнить, что употребление алкоголя и курение на пляже запрещено. Оставленные на пляже стеклянные бутылки представляют большую опасность как для людей, так и для животных. Самая большая проблема для медиков береговой охраны - это в первую очередь порезы, вызванные разбитым стеклом“, - сказал вице-мэр.

Всего в летний сезон на пляжах будут дежурить 38 спасателей. На каждом пункте также будет находиться медицинский работник для оказания первой помощи в случае необходимости. В этом году, помимо обычных патрулей МуПо, на пляжах будет дежурить велосипедный патруль, который будет помогать поддерживать чистоту и порядок на пляжах.



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