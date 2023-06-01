ФОТО | Предприятие Kuusakoski приобрело совершенно уникальную для Эстонии машину

„Самый большой захват был разработан в сотрудничестве между Kuusakoski и заводом Powerhand, расположенным в Шотландии. Это совершенно уникальная для Эстонии машина, которая позволяет очень тонко перерабатывать автомобильный лом, – сказал председатель правления Kuusakoski Урмо Вийзитамм. – Благодаря новому инновационному устройству мы сможем обрабатывать и сортировать отходы еще лучше, чем раньше“.

Машина Powerhand включает в себя резак и захваты, что позволяет отделять от автомобильного лома стекло, пластик и т.д. Самый большой захват в стране стоит около 300 000 евро. Уникальная машина способна перерабатывать не менее 5000 автомобилей в год.

Предприятие Kuusakoski вложило значительные средства в экологически безопасные технологии и решения. Так, недавно предприятие объявило о том, что оно инвестирует 25 миллионов евро в первый полностью безуглеродный завод по переработке стали в Финляндии. Кроме того, предприятие Kuusakoski также присоединилось к сети Rohetiiger, чтобы поддержать продвижение экологического ведения деятельности своим опытом.

Размер рынка металлолома Эстонии составляет 350 000–400 000 тонн в год. AS Kuusakoski – крупнейший в Эстонии поставщик услуг по принятию в оборот, направляющий в повторное пользование примерно половину всего металлолома Эстонии. У Kuusakoski работает 11 пунктов обслуживания, расположенных по всей Эстонии – в Йыхви, Нарве, Пайде, Палдиски, Пярну, Раквере, Рапла, Таллинне, Тарту, Вильянди и Выру. Вскоре в этот список добавится и Хаапсалу.