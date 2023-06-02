Если граждане Эстонии опубликуют на российском портале запрещенную символику, их тоже оштрафуют? Что не так с этим законопроектом

Юрист и профессор юридического факультета Тартуского университета Яан Гинтер утверждает, что с точки зрения закона – противоречий нет. „Если с компьютера, который находится в Эстонии опубликовали символ агрессии, поддерживающий или оправдывающий враждебные деяния, то это все равно остается в пределах эстонской юрисдикции. Даже несмотря на то, что Facebook как юридическое лицо находится за пределами Эстонии и их серверы, вероятно, также расположены за пределами нашей страны. Точно так же это касается, например, и российского портала vk.com. Если пост был опубликован из Эстонии, то полиция не только имеет право, но и обязана принимать к производству такие дела“.

Гинтер обращает внимание, что Пенитенциарный кодекс в равной степени признает проступком и публичную демонстрацию символа агрессии где-нибудь за рубежом, и марш с символом агрессии на уличной демонстрации. „Единственное, что должно быть доказано в случае подобной демонстрации – это то, что человек этим поддерживает враждебные действия или оправдывает их“.

По мнению юриста, единственный вопрос, который может вызывать сомнения, заключается в том, находятся ли в рамках соразмерности настолько широко трактуемые проступки. „Общепринято, что уголовное право применяется только тогда, когда невозможно решить проблему другими, менее суровыми средствами, а деяние, против которого применяются уголовно-правовые меры, действительно может причинить существенный вред обществу“.

В нынешней формулировке прямо не сказано, что такая публичная демонстрация должна каким-либо образом влиять на кого-либо, чтобы оправдать или поддержать упомянутые враждебные действия. „Можно только надеяться, что Департамент полиции и погранохраны, который берет в производство эти проступки, сможет достаточно узко истолковать это положение“, – рассуждает правовед.