Если граждане Эстонии опубликуют на российском портале запрещенную символику, их тоже оштрафуют? Что не так с этим законопроектом(47)
С начала войны в Украине в Пенитенциарном кодексе Эстонии была принята новая поправка: в статье 151(1) говорится, что публичная демонстрация символа, связанного с актом агрессии, геноцидом, преступлением против человечности или военным преступлением, поддерживающим или оправдывающим эти деяния образом – наказывается штрафом или арестом. Полиция зарегистрировала уже более 130 случаев, связанных с символикой агрессора, которые совершались в социальных сетях. Пользователи Facebook негодуют: компания – американская, а штрафуют – эстонские органы.
Юрист и профессор юридического факультета Тартуского университета Яан Гинтер утверждает, что с точки зрения закона – противоречий нет. „Если с компьютера, который находится в Эстонии опубликовали символ агрессии, поддерживающий или оправдывающий враждебные деяния, то это все равно остается в пределах эстонской юрисдикции. Даже несмотря на то, что Facebook как юридическое лицо находится за пределами Эстонии и их серверы, вероятно, также расположены за пределами нашей страны. Точно так же это касается, например, и российского портала vk.com. Если пост был опубликован из Эстонии, то полиция не только имеет право, но и обязана принимать к производству такие дела“.
Гинтер обращает внимание, что Пенитенциарный кодекс в равной степени признает проступком и публичную демонстрацию символа агрессии где-нибудь за рубежом, и марш с символом агрессии на уличной демонстрации. „Единственное, что должно быть доказано в случае подобной демонстрации – это то, что человек этим поддерживает враждебные действия или оправдывает их“.
По мнению юриста, единственный вопрос, который может вызывать сомнения, заключается в том, находятся ли в рамках соразмерности настолько широко трактуемые проступки. „Общепринято, что уголовное право применяется только тогда, когда невозможно решить проблему другими, менее суровыми средствами, а деяние, против которого применяются уголовно-правовые меры, действительно может причинить существенный вред обществу“.
В нынешней формулировке прямо не сказано, что такая публичная демонстрация должна каким-либо образом влиять на кого-либо, чтобы оправдать или поддержать упомянутые враждебные действия. „Можно только надеяться, что Департамент полиции и погранохраны, который берет в производство эти проступки, сможет достаточно узко истолковать это положение“, – рассуждает правовед.
„То есть, если, например, кто-то опубликует символ агрессии таким образом, чтобы оправдать или поддержать враждебные действия, где-нибудь на сайте, где используют только язык урду или еще более экзотический, то Департамент полиции и погранохраны не увидит в этом состава преступления, подлежащего расследованию. Даже несмотря на то, что объективно будет казаться, что все было сделано для совершения проступка“.
Под запрещенные символы попадают георгиевская ленточка, символы с использованием латинских букв Z и V, советские флаги, военная российская символика, советская военная техника и форма, а также флаги так называемых народных республик.
За тем, чтобы запрещенные символы не оказались в интернете, следят веб-полицейские. Подробнее об их работе можно почитать по ССЫЛКЕ.
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