Новости Эстонии
01.06.2023, 20:12

Эстонский доброволец: Чтобы помочь Украине, пришлось отдать все и взять кредит

 
Пострадали ли из-за скандала со „Слава Украине“ другие волонтеры?
Эрко Лайдинен, который помогает украинским военным медицинским оборудованием, также ездит в Украину медиком-добровольцем.
Эрко Лайдинен, который помогает украинским военным медицинским оборудованием, также ездит в Украину медиком-добровольцем.
ФОТО: Erik Tikan

Пожертвования эстоноземельцев в поддержку Украине в последние месяцы иссякли. Многие считают главным виновником финансовый скандал вокруг НКО „Слава Украине“. Однако большинство добровольцев не намерены прекращать помощь, пишет Maaleht.

„Прошлым летом я оказался в ситуации, когда после нескольких месяцев работы волонтером в Украине у меня закончились деньги“, — говорит житель Кадрина Эрко Лайдинен.

Он рассказывает, что отправился помогать Украине сразу после начала полномасштабной войны. Сначала в качестве волонтера Pagulasabi для перевозки людей на границу, а затем занялся перевозками гуманитарной помощи в Украину.

RusDelfi
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