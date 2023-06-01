Эстонский доброволец: Чтобы помочь Украине, пришлось отдать все и взять кредит

„Прошлым летом я оказался в ситуации, когда после нескольких месяцев работы волонтером в Украине у меня закончились деньги“, — говорит житель Кадрина Эрко Лайдинен.

Он рассказывает, что отправился помогать Украине сразу после начала полномасштабной войны. Сначала в качестве волонтера Pagulasabi для перевозки людей на границу, а затем занялся перевозками гуманитарной помощи в Украину.