01.06.2023, 20:12
Эстонский доброволец: Чтобы помочь Украине, пришлось отдать все и взять кредит
Пострадали ли из-за скандала со „Слава Украине“ другие волонтеры?
ФОТО: Erik Tikan
Пожертвования эстоноземельцев в поддержку Украине в последние месяцы иссякли. Многие считают главным виновником финансовый скандал вокруг НКО „Слава Украине“. Однако большинство добровольцев не намерены прекращать помощь, пишет Maaleht.
„Прошлым летом я оказался в ситуации, когда после нескольких месяцев работы волонтером в Украине у меня закончились деньги“, — говорит житель Кадрина Эрко Лайдинен.