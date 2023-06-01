Завод в Азери остановит основную производственную линию и сократит работников

Роковым обстоятельством для предприятия стала начавшаяся в Украине война. После того как 1 июля 2022 года предприятие перестало экспортировать продукцию завода в Россию, оно активно искало новые рынки, пытаясь претворить проекты в Европе и в Великобритании. Как сообщило предприятие, инфляция последних 12 месяцев в странах Балтии и в других европейских странах не позволила реализовать эти проекты, и спрос на продукцию Азериского завода в больших объемах упал.

Предприятие столкнулось также с охлаждением рынка в странах Балтии и возможным ожидаемым спадом рынка Финляндии. „Наши надежды и ожидания в отношении скандинавского и польского рынков также не принесли ожидаемых плодов. Принимая во внимание все эти факторы, стало очевидным, что невозможно продолжать производство на заводе в Азери в прежнем объеме“, - говорится в заявлении предприятия.

В настоящее время на предприятии работает 67 человек, и сегодня предприятие затрудняется сказать, сколько человек будет сокращено. Сокращения затронут примерно 35 человек, то есть почти половину работников. „Сейчас мы обсуждаем этот вопрос, решение будет принято в ближайшие две недели“, - сообщил Ärileht член правления предприятия Маргус Пуусепп.

Возглавляющая отдел персонала и безопасности труда фирмы Wienerberger AS Baltikum Хелина Мериоя выразила уверенность в том, что по прошествии какого-то времени завод, имеющий давние традиции, снова заработает и продолжит изготовлять кирпичи. „Время покажет, когда именно это произойдет“, - сказала она.

Несмотря на остановку основной производственной линии завода в Азери фирма Wienerberger продолжит коммерческую деятельность и будет продолжать продавать на Балтийском рынке продукцию как завода в Азери, так и других заводов, входящих в группу Wienerberger. „Со своей стороны сделаем все для того, чтобы продолжать реализовать проекты и обслуживать клиентов. Мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество и в ближайшем будущем и в отдаленной перспективе“, - заверил Пуусепп.

Предприятие Wienerberger, занимающееся производством и сбытом керамических строительных материалов, вместе с тремя представительствами в Эстонии, Латвии и Литве входит в коммерческое подразделение компании Wienerberger Group в Западной Европе. Компания, имеющая 217 заводов в 27 странах мира, является крупнейшим в мире производителем керамических строительных блоков и кирпича, а также крупнейшим в Европе производителем керамической черепицы.