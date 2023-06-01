ВИДЕО | Строительство полигона Нурсипалу и повышение минимальных зарплат: правительство рассказало о новых решениях

Всего сегодня было принято 14 решений, в том числе касательно минимальной зарплаты. Соглашение по минимальной зарплате с профсоюзами, работодателями и государством было подписано тремя сторонами - через 4 года она должна быть 1100 -1200 евро. „Вопрос здесь не экономический или политический. Вопрос в ценности людей. Если ты с утра до вечера работаешь, вносишь свой вклад, то должен получать достойную оплату“ - сказал Лаури Ляэнеметс.

Также правительство подтвердило, что повышение обороноспособности - в приоритете, поэтому в Вырумаа, где находится полигон Нурсипалу, будет направлено около 200 миллионов евро. Государство никогда еще не вкладывала такой суммы в один уезд. Из-за того, что вопрос развития Нурсипалу - срочный, местным самоуправлениям будет дополнительно выделено 10 миллионов евро, при этом самоуправления смогут сами распоряжаться этими деньгами. Что касается шума, то летом в Нурсипалу не будет ни одного выстрела, не будут стрелять по вечерам и по воскресениям также.

Касательно ситуации с партией Koos, один из руководителей которой находится сейчас в России, министр юстиции Марис Лаури сказал следующее: „Быстрого решения сейчас не видно. Если мы скажем что партия Koos нелегальна, то что будет с ее членами? Куда они отправятся? Природа не любит пустых мест. Надо придумать, как приспособить правовое пространство таким образом, чтобы снизить риски для безопасности и сохранить демократию в эстонским обществе“.

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