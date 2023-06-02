02.06.2023, 17:30
Дорожному хаосу Таллинна добавят жару десятки тысяч участников Певческого праздника(19)
ФОТО: | Delfi Meedia
Избегайте движения по центру города и начинайте свое путешествие пораньше, это - рекомендация тем, кто прибывает в Таллинн на Молодежный праздник песни и танца . Город также готовит подробные инструкции, пишет Maaleht.
До Maaleht дошла растущая озабоченность родителей и лидеров коллективов по поводу организации транспорта для XIII Молодежного праздника песни и танца, который пройдет в Таллинне с 30 июня по 2 июля. Ведь артисты перемещались между тренировочными площадками и ночлегами в городе не только пешком, но и на автобусах. В нынешнем дорожном хаосе столицы, где одна пробка следует за другой, это кажется невозможным.