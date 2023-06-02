Новости Эстонии
02.06.2023, 17:30

Дорожному хаосу Таллинна добавят жару десятки тысяч участников Певческого праздника

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Строительные работы в центре Таллинна. А теперь попробуйте представить себе тысячи молодых людей в национальных костюмах, направляющихся на стадион или на Певческое поле. Как это возможно?
Строительные работы в центре Таллинна. А теперь попробуйте представить себе тысячи молодых людей в национальных костюмах, направляющихся на стадион или на Певческое поле. Как это возможно?
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Избегайте движения по центру города и начинайте свое путешествие пораньше, это - рекомендация тем, кто прибывает в Таллинн на Молодежный праздник песни и танца . Город также готовит подробные инструкции, пишет Maaleht.

До Maaleht дошла растущая озабоченность родителей и лидеров коллективов по поводу организации транспорта для XIII Молодежного праздника песни и танца, который пройдет в Таллинне с 30 июня по 2 июля. Ведь артисты перемещались между тренировочными площадками и ночлегами в городе не только пешком, но и на автобусах. В нынешнем дорожном хаосе столицы, где одна пробка следует за другой, это кажется невозможным.

Ожидается, что мероприятие посетят более 30 000 молодых людей. Кроме того, десятки тысяч зрителей хотят встретить праздничное шествие в центре города, а также добраться до Певческого поля и стадиона „Калев“. Как все это возможно, когда через центр города можно проехать только за час, с тревогой интересуются участники и организаторы.

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