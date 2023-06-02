Дорожному хаосу Таллинна добавят жару десятки тысяч участников Певческого праздника

До Maaleht дошла растущая озабоченность родителей и лидеров коллективов по поводу организации транспорта для XIII Молодежного праздника песни и танца, который пройдет в Таллинне с 30 июня по 2 июля. Ведь артисты перемещались между тренировочными площадками и ночлегами в городе не только пешком, но и на автобусах. В нынешнем дорожном хаосе столицы, где одна пробка следует за другой, это кажется невозможным.