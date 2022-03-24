01.06.2023, 13:25
В Маарду мужчина застрял на дереве(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера в Маарду на дереве застрял мужчина, решивший осуществить работы по спилу.
31 мая в 15.58 в Центр тревоги позвонил мужчина из города Маарду с бульвара Креэгипуу, сообщивший, что его сосед воспользовался подъемником, чтобы спилить дерево, но подъемник сломался, и мужчина застрял на дереве на 8-метровой высоте.
Спасатели помогли мужчине спуститься по выдвижной лестнице.
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