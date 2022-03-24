ЧП и криминал
01.06.2023, 13:25

В Маарду мужчина застрял на дереве

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Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Вчера в Маарду на дереве застрял мужчина, решивший осуществить работы по спилу.

31 мая в 15.58 в Центр тревоги позвонил мужчина из города Маарду с бульвара Креэгипуу, сообщивший, что его сосед воспользовался подъемником, чтобы спилить дерево, но подъемник сломался, и мужчина застрял на дереве на 8-метровой высоте.

Спасатели помогли мужчине спуститься по выдвижной лестнице.

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