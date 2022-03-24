В Маарду мужчина застрял на дереве

31 мая в 15.58 в Центр тревоги позвонил мужчина из города Маарду с бульвара Креэгипуу, сообщивший, что его сосед воспользовался подъемником, чтобы спилить дерево, но подъемник сломался, и мужчина застрял на дереве на 8-метровой высоте.