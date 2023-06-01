Эстонский производитель стекла обанкротился, десятки людей остались без работы

„Мы пытались преодолеть экономические трудности, проводили мероприятия по сокращению расходов и адаптации, искали возможные альтернативы для продолжения и обеспечения устойчивого управления, а также для привлечения дополнительного капитала. Однако вышеуказанные усилия не принесли достаточно постоянных позитивных изменений, а постоянно ухудшающаяся экономическая конъюнктура скорее усугубила трудности и нестабильность“, — признал он и добавил, что по вышеупомянутым причинам пришло время подать в суд заявление о банкротстве.

Сегодняшнее финансовое состояние предприятия (собственный капитал стремится к отрицательному, соотношение оборотных активов/краткосрочных обязательств, сохраняющаяся убыточность) и прогноз оборота на второе полугодие свидетельствуют о том, что его платежеспособность снижается из месяца в месяц и в ближайшее время станет постоянной.

По словам Симуланда, их основным целевым рынком была Швеция, где за последние два года произошла сильная коррекция рынка недвижимости, приведшая к падению заказов, резкому росту конкуренции и „демпингу“ цен, т. е. заключению контрактов ниже себестоимости временными выходцами из других секторов. „Из-за этого значительно сократился объем заказов, и для победы в тендерах необходимо было бы делать предложения либо с нулевой, либо даже с минусовой маржой, что сегодня невозможно с финансовой точки зрения компании“,- отметил Симуланд.

„Бизнес компании характеризуется заключением долгосрочных договоров с заказчиками, и в связи с тем, что цены на сырье выросли, компании пришлось выполнять убыточные договоры с заказчиками. Как правило, маржа прибыли в сфере деятельности компании очень низкая, и поэтому убыточные контракты оказали значительное влияние на наш бизнес и ликвидность“, — сказал Delfi Ärileht исполнительный директор Metus-EST Андрес Симуланд.

2022 финансовый год был убыточным для производителя стекла Metus, поскольку, помимо последствий коронакризиса, значительное влияние на деятельность компании оказали последовавший за ним энергетический кризис и внезапное и значительное повышение цен на сырье.

„Хотя сумма долгов численно превышает стоимость активов, находящихся на балансе фирмы, в действительности мы считаем, что большую часть долгов в ходе процедуры можно будет списать“, - выразил надежду Симуланд. Он добавил, что у них есть несколько незавершенных проектов, как в Швеции и Финляндии, так и в Эстонии, и на данный момент компания по-прежнему занимается их завершением. Однако все дальнейшее во многом будет зависеть от будущих решений и видения банкротного управляющего.

Симуланд считает, что ликвидация Metus не слишком сильно повлияет на местный строительный рынок, так как доля эстонских работ в портфеле Metus за последние несколько лет едва ли дотягивала до 10%. „Однако искренне жаль очень профессиональную и надежную команду, которая временно останется без работы. В то же время, возможно, конец одной истории — это начало другой, лучшей, а передышка между ними летом — это хорошая возможность снизить напряжение, беспокойство и стресс, которые были за это время накоплены“, — признался Симуланд.

AS Metus-Est – компания, которая начала свою деятельность в 1992 году. Она занимается производством и установкой застекленных проемов из алюминиевых и стальных профилей. Metus-Est принадлежит эстонским владельцам, которые также являются учредителями компании и по сей день участвуют в управлении и организации деятельности компании.

В 2022 году в фирме работало 85 человек. В 2021 году производитель стекла получил выручку от продаж более 11,2 миллиона евро, но уже потерял почти полмиллиона (около 430 000 евро).