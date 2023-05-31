Кая Каллас отправилась в Молдову на саммит Европейского политического сообщества

„Мы обсудим с другими европейскими главами государств и правительств, как вместе обеспечить безопасность и стабильность в Европе. Встреча в Молдове демонстрирует единство Европы, укрепляет взаимное сотрудничество, а также посылает России четкий сигнал о том, что Европа поддерживает Молдову“, - заявила перед встречей премьер-министр Кая Каллас.

В ходе встречи будут обсуждаться темы безопасности, энергетики и связи. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас примет участие в круглом столе по безопасности вместе с главами государств и правительств Исландии, Нидерландов, Косово, Франции, Румынии, Финляндии, Швейцарии, Турции и Украины, а также президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Также у Каи Каллас запланированы двусторонние встречи с президентом Косово Вьосой Османи-Сандриу и президентом Европейского парламента Робертой Метсолой.

На второй саммит Европейского политического сообщества, организованный Молдовой, приглашены 47 европейских стран: все страны-члены ЕС, Албания, Андорра, Азербайджан, Армения, Босния и Герцеговина, Грузия, Исландия, Косово, Лихтенштейн, Монако, Черногория, Норвегия, Сан-Марино, Сербия, Швейцария, Северная Македония, Турция, Украина, Великобритания. Также приглашены руководители Европейского союза. Республика Беларусь и Россия не были приглашены на саммит.

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