Пес Сависаара в день рождения хозяина побывал в Нарве

В комментарии к посту Елена пояснила, что Рекс у нее в гостях. „Он моя родная душа. Но решение за хозяином. Он очень скучает один. И ему нужна не только еда. У него сегодня был важный день. Он был на кладбище и это был первый раз когда он начал понимать. А потом смог улыбаться и не быть таким грустным. Мы очень хотим быть вместе. И сегодня тот день, когда мы вместе. Но пока он у меня в гостях...“