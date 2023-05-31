Пес Сависаара в день рождения хозяина побывал в Нарве(2)
Сегодня - день рождения Эдгара Сависаара, и его знакомые, друзья и близкие вспоминают маститого политика и посещают место его захоронения. Одна из соратниц Эдгара, Елена Вальме, после посещения кладбища отправилась вместе с его собакой Рексом в Нарву.
Елена написала в фэйсбуке короткий пост: „С днем рождения, мой дорогой человек!“, сопроводив его фото с кладбища, где покоится Эдгар Сависаар.
Чуть позже появился второй пост Елены Вальме, в котором она выставила фото овчарки Сависаара, Рекса, на фоне Нарвского замка. „Рекс пока... нарвитянин. Осваиваем обстановку. А дальше... дальше будет видно“.
В комментарии к посту Елена пояснила, что Рекс у нее в гостях. „Он моя родная душа. Но решение за хозяином. Он очень скучает один. И ему нужна не только еда. У него сегодня был важный день. Он был на кладбище и это был первый раз когда он начал понимать. А потом смог улыбаться и не быть таким грустным. Мы очень хотим быть вместе. И сегодня тот день, когда мы вместе. Но пока он у меня в гостях...“