Таллинн создал комиссию по организации перехода на обучение на эстонском языке(3)
Сегодня решением Таллиннской городской управы была сформирована специальная комиссия по организации перехода на обучение на эстонском языке. Основная задача комиссии – представить к 15 сентября план действий по переходу на обучение на эстонском языке. Членами комиссии являются руководители таллиннских учебных заведений и эксперты.
„Очевидно, что переход на эстоноязычное образование касается всех учебных заведений, независимо от того, на каком языке ведется обучение. Чтобы подготовиться к переходу на эстоноязычное образование и обеспечить его качество, мы сформировали комиссию, главная задача которой - к осени разработать план действий. После этого мы ждем от комиссии рекомендаций, уточнения и детализации плана, согласно ситуации ситуации в каждой школе или детском саду. Члены комиссии - опытные руководители образовательных учреждений и эксперты, с помощью которых мы хотим поддержать таллиннские школы и детские сады в переходе на обучение на эстонском языке, - сказал вице-мэр Андрей Канте. - Принятые государством условия перехода означают дополнительную нагрузку на все учреждения, тем более что основная проблема на сегодняшний день по-прежнему не решена: это наличие учителей, а также целый ряд вопросов, связанных с методикой и методологией“.
Кроме того, вице-мэр подчеркнул, что на сегодняшний день закон принят. „В сложившихся условиях мы должны сделать все, чтобы минимизировать возможные потери в качестве образования. Мы должны помочь нашим учителям и нашим ученикам. Мы должны создать все возможности для сохранения качества образования“, - заявил Канте.
Задача комиссии – проанализировать текущее положение образовательных учреждений в контексте перехода школ и детских садов на обучение на эстонском языке, определить приоритетные мероприятия по учебным годам и тщательно проанализировать мероприятия на 2023/2024 и 2024/2025 учебные годы. Кроме того, комиссия будет отвечать за оценку потребности в дополнительных ресурсах для перехода на эстонский язык.
Председателем комиссии по организации перехода на эстонский язык является руководитель Таллиннского департамента образования Каарел Рунду. Членами комиссии являются руководитель отдела образования Таллиннского департамента образования Криста Кеэдус, старшие специалисты Кадри Киллинг и Анне Таргем, директор Таллиннской художественной гимназии Мари-Лийс Сультс, директор Мустамяэской реальной гимназии Наталья Вергун, руководитель проекта Лиллекюлаской гимназии Наталья Мялицина, завуч Гуманитарной гимназии Аннелий Юхкама, завуч Ляэнемереской гимназии Татьяна Баум-Валгма, директор детского сада „Суур-Паэ“ Татьяна Пожогина, директор детского сада „Кихну“ Эве Калимулина и директор детского сада „Накситраллид“ Пярье Улавере. В качестве экспертов примут участие Хелен Сабрак из Avatud kool и Тийна Рюйтмаа, доцент кафедры эстонского языка как второго языка Таллиннского университета.
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