Оказывается, в Эстонии мальчиков больше, чем девочек! 10 интересных фактов о детях в нашей стране

По состоянию на 1 января 2023 года в Эстонии проживало 269 111 детей в возрасте 0–17 лет, доля которых составила 19,7% населения. Это наибольшие количество и доля детей начиная с 2005 года. Тогда детей в возрасте до 17 лет было 271 760, т. е. 20% населения.

В Эстонии мальчиков на 7035 больше (всего 138 073), чем девочек (всего 131 038).

Наибольшая доля детей наблюдается в малых городах (25%). В сельских областях доля детей 0–17 лет составляет 20%, а в городах — 19%.

В уездах наибольшая доля детей отмечается в Тартумаа, где дети составляют 21,7% населения. Относительно меньше всего детей проживает в Хийумаа, где их доля составляет 15,5% всего населения.

Больше всего в Эстонии живет 12-летних детей, меньше всего — детей младше одного года.

Наибольшее количество детей отмечает день рождения 27 июня и 15 июля — день рождения в эти дни у 872 детей.

Самым популярным именем для мальчиков является Расмус, а для девочек — София.

74% детей являются эстонцами. Это на 6 процентных пунктов больше, чем доля эстонцев от всего населения (68%).

Эстонский язык является родным для 70% детей Эстонии. Относительно всего населения эстонский язык является родным для 66% людей.