Eesti Energia покупает первый в Эстонии накопитель большой мощности(3)
В следующем году Eesti Energia планирует запустить первый в Эстонии пилотный проект по накоплению энергии в больших объемах, чтобы убедиться, что решение подходит как в Эстонии, так и на других рынках, где работает предприятие. В целях приобретения накопителя объявлен международный тендер.
По словам члена правления Eesti Energia Кристиана Кухи, ключом к быстрому, доступному и гарантирующему энергетическую независимость зеленому повороту является электрификация на базе возобновляемых источников энергии, в которой важную роль играет и накопление энергии.
„Самый быстрый способ обеспечить людей электричеством по доступной цене и независимость энергосистемы Эстонии - это как можно быстрее перейти на возобновляемую энергию“, - сказал Кухи. „Поскольку ветер и солнечный свет не постоянны, эту энергию нужно накапливать. Одним из решений для аккумулирования возобновляемой энергии являются накопители энергии большой мощности при наличии которых, к примеру, цены на электроэнергию в прошлом году не достигли бы 4000 евро. Достаточная мощность накопителя поможет обеспечить доступные цены на электроэнергию, надежность энергосистемы и более эффективное использование энергии из возобновляемых источников“.
Eesti Energia планирует приобрести и установить в Ида-Вирумаа накопитель мощностью 25 мегаватт и 50 мегаватт-часов, что соответствует потреблению примерно 150 000 домохозяйств в течение 1 часа. Наличие мощного накопителя позволит участвовать как на бирже электроэнергии, так и на других энергетических рынках для обеспечения надежности электроснабжения.
„Накопители полезны во многих отношениях. Во-первых, они помогают сглаживать очень высокие ценовые пики в те промежутки времени, когда в сети мало возобновляемой энергии. Во-вторых, при помощи накопителей можно хранить возобновляемую энергию и планировать ее использование“, - добавил Кухи. „Без накопителей производителям приходится отдавать, так сказать, избыточную энергию по очень низкой цене или бесплатно. Это может показаться выгодным для других потребителей, учитывая конкретный момент, но для энергетической системы в целом это плохо“.
Накопитель, который планирует приобрести Eesti Energia, позволит хранить солнечную энергию, произведенную в течение двух часов в 2500 домохозяйствах, и использовать её для выравнивания высоких цен в вечерний час пик. В то же время это полностью покрыло бы потребность резерва частот Балтийских стран.
Поиск поставщика накопителя большой мощности Eesti Energia планирует на лето 2023 года. Запуск пилотного проекта ожидается во втором полугодии 2024 года.
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