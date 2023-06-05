05.06.2023, 18:30
Предпринимательница обеспокоена, выживут ли многие маленькие кафе и рестораны: „Сомневаюсь“(12)
ФОТО: ILMAR SAABAS | EKSPRESS MEEDIA
По словам известной представительницы эстонского бизнеса Кай Реало, по-настоящему тяжелая ситуация сегодня сложилась в секторе общественного питания и размещения, пишет Ärileht.
„Сегодняшние инвестиции в каком-то смысле навязаны предприятиям“, - отметила председатель совета Центрального союза работодателей и руководитель предприятия Ragn-Sells Кай Реало на конференции Банка Эстонии.