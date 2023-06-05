Предпринимательница обеспокоена, выживут ли многие маленькие кафе и рестораны: „Сомневаюсь“

Тем самым она обратила внимание на то обстоятельство, что сегодня предприятиям нужно делать еще большие инвестиции, чтобы оправдать ожидания зарубежных партнеров. Мы все также знаем сегодняшнюю экономическую ситуацию. Новые и новые повышения интрессов повергают предприятия в состояние еще большей неуверенности.