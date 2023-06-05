Экономика
05.06.2023, 18:30

Предпринимательница обеспокоена, выживут ли многие маленькие кафе и рестораны: „Сомневаюсь“

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Кай Реало
Кай Реало
ФОТО: ILMAR SAABAS | EKSPRESS MEEDIA

По словам известной представительницы эстонского бизнеса Кай Реало, по-настоящему тяжелая ситуация сегодня сложилась в секторе общественного питания и размещения, пишет Ärileht.

„Сегодняшние инвестиции в каком-то смысле навязаны предприятиям“, - отметила председатель совета Центрального союза работодателей и руководитель предприятия Ragn-Sells Кай Реало на конференции Банка Эстонии.

Тем самым она обратила внимание на то обстоятельство, что сегодня предприятиям нужно делать еще большие инвестиции, чтобы оправдать ожидания зарубежных партнеров. Мы все также знаем сегодняшнюю экономическую ситуацию. Новые и новые повышения интрессов повергают предприятия в состояние еще большей неуверенности.

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