Городские лагеря в Таллинне: роботы, спорт, шитье, иностранные языки и курсы выживания. Куда отправить ребенка летом?

По словам вице-мэра Таллинна Андрея Канте, в этом году город поддерживает участие 8200 школьников в загородных лагерях суммой 196 000 евро, что показывает популярность лагерей среди детей и молодежи. „Самыми популярными сферами являются спорт и технологии, также представлены языковые лагеря, научные и творческие занятия. Выбор очень широк, занятия доступны и для малышей, и для подростков. Работу лагерей координируют квалифицированные руководители, опыт пребывания в летнем лагере будет полезным во всех отношениях. Ребята смогут получить знания и навыки, отдохнуть и встретить новых друзей“, - добавил Канте.

Среди городских лагерей можно найти, например, балетный лагерь, в котором дети смогут получить знания о мире балета, музыке и искусстве. Занятия теннисом для начинающих пройдут в Тонди, Виймси и Нымме в рамках работы городских лагерей – помимо занятий теннисом там можно будет поучаствовать и в других активных мероприятиях. Крупнейший футбольный клуб Пыхья-Таллинна „Вольта“ приглашает мальчиков и девочек поиграть в футбол. В Пирита можно поучаствовать в программе, которая знакомит с правилами безопасности на воде, научиться кататься на sup-борде, заняться кайт-серфингом, пляжными играми и проч. В цирковой студии Folie дети смогут поучаствовать в акробатических тренировках, научиться кататься на моноцикле и жонглировать.

Школа робототехники iSmart Club приглашает в лагерь всех любителей LEGO: их ждут путешествия во времени, веселый арт, эксперименты, квесты, общение с искусственным интеллектом и операция по спасению мира от восставших роботов.

Школа по интересам Nutigeen зовет ребят заняться робототехникой, научиться 3D-печати, гравировке и фрезеровке, собрать машину Джеймса Бонда, смастерить корабль викингов и многое другое. А для девочек запланирована отдельная смена, в которой будут шитье, изготовление мороженого и шоколада, ориентирование и курс выживания в лесу.