Мотоциклист вылетел с дороги, врезался в дорожный знак и от тяжелых травм скончался на месте

Сообщение об аварии поступило в центр тревоги в 13:52. ДТП произошло в деревне Тырма в волости Раквере, где мотоциклист съехал с дороги. Его травмы оказались настолько тяжелыми, что, несмотря на усилия медиков, он скончался на месте.

По предварительным данным, как сообщил оперативный дежурный Раквереского отделения полиции Вейко Оскин, мотоциклист двигался из Вяйке-Маарья в сторону Раквере, когда его транспортное средство на прямом участке выехало с дороги и врезалось в дорожный знак.

Водитель имел права соответствующей категории и использовал необходимое защитное снаряжение.

Видимость и дорожные условия в момент аварии были хорошими. На данном участке максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч.

По словам работавших на месте ДТП полицейских, следы на месте аварии свидетельствуют о том, что мотоциклист мог двигаться со скоростью, превышающей разрешенную. Следов торможения на дороге не видно.

Причину смерти (возможно, она связана с состоянием здоровья) и то, был ли водитель трезв, выяснит судебно-медицинская экспертиза.

„Несмотря на хорошее состояние дороги и погодные условия, каждому водителю надо быть внимательным и следовать ПДД. Ограничение скорости имеет свою причину, и его соблюдение помогает избегать опасных ситуаций и дает возможность адекватно реагировать на какие-то появляющееся на дороги неожиданности“, - напоминает Вейко Оскин.

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