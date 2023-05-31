Таллинн намерен предоставить дипломатам право бесплатного проезда в общественном транспорте

По словам вице-мэра Таллинна Владимира Света, изменение в порядке парковки согласовано с министерством иностранных дел и с ним ознакомились представители посольств. „Действовавший до сих пор порядок был достаточно редким в мировой практике и затрагивал организацию парковки более чем 200 автомобилей, принадлежащих дипломатическим представительствам. Впредь право бесплатной парковки будет распространяться лишь на автомобили послов, - сказал вице-мэр. – Если горсобрание поддержит план, дипломаты с 1 июля смогут при желании бесплатно пользоваться общественным транспортом, наравне с таллиннцами“.

Согласно вступающему в силу 1 июля порядку, освобождение от оплаты парковки сохранится для автомобилей дипломатических представительств с регистрационными номерами серии CMD, таких автомобилей в Таллинне в общей сложности 33. Это автомобили, которые используют руководители дипломатического представительства или послы. На автомобили с номерными знаками серий CD и AT право бесплатной парковки в Таллинне больше не будет распространяться.

Право на бесплатный проезд в общественном транспорте нужно активизировать. Для этого дипломат должен зарегистрировать в бюро обслуживания Таллиннской городской канцелярии аккаунт единой карты на основании документа, подтверждающего дипломатический статус. Право на бесплатный проезд действует на протяжении одного года. Изменение затронет резидирующих в Таллинне дипломатов и членов их семей, в общей сложности около 500 человек.

Изменение в порядке оплаты проезда в таллиннском общественном транспорте, а также изменение стоимости проезда, согласно которому резидирующие в Таллинне члены дипломатических корпусов смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом, должно одобрить горсобрание.

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