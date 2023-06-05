Красный список: скоро жители стран, представляющих риск, не смогут стать э-резидентами Эстонии

Согласно плану, находящемуся сейчас в финальной стадии проработки, не смогут, например, жители Пакистана, Ирана, Узбекистана или Северной Кореи получить статус э-резидента Эстонии. Исключение делается в случае, когда человек уже прожил три года в Европейском союзе или Великобритании, или уже ведет бизнес в Эстонии.