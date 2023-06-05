61 рабочее место за сотни миллионов евро и множество преждевременных смертей. Завод по производству сланцевого масла ждет запуска

Eesti Energia достраивает свой энергетический комплекс в Аувере новой установкой по производству сланцевого масла. Бюджет завода составляет 321 миллион евро, после завершения строительства на нем будет работать 61 человек. Хотя строительство находится на завершающей стадии, нет полной уверенности в том, что предприятие сразу начнет работать, поскольку пока отсутствует комплексное разрешение Департамента окружающей среды.