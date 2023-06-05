Новости Эстонии
05.06.2023, 08:33

61 рабочее место за сотни миллионов евро и множество преждевременных смертей. Завод по производству сланцевого масла ждет запуска

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Новый завод масел сопровождают вопросами и беспокойство о будущем еще до того, как он начал работать.
Новый завод масел сопровождают вопросами и беспокойство о будущем еще до того, как он начал работать.
ФОТО: Jacek Uustal | Delfi Meedia

В случае с новым маслозаводом Eesti Energia люди боятся неприятных запахов, дополнительной нагрузки на другие отрасли и угрозы жизни людей.

Eesti Energia достраивает свой энергетический комплекс в Аувере новой установкой по производству сланцевого масла. Бюджет завода составляет 321 миллион евро, после завершения строительства на нем будет работать 61 человек. Хотя строительство находится на завершающей стадии, нет полной уверенности в том, что предприятие сразу начнет работать, поскольку пока отсутствует комплексное разрешение Департамента окружающей среды.

„Департамент окружающей среды при рассмотрении ходатайства о комплексном разрешении и оценке запланированной деятельности считает самым важным то, какие экологические последствия может принести окружающей среде данная деятельность, поэтому также был начат процесс оценки воздействия на окружающую среду. Новый завод по производству сланцевого масла Enefit 280-2 планируется рядом с уже действующим и одобренным видом деятельности, поэтому важным становится кумулятивный эффект“, — пояснила руководитель отдела экономики замкнутого цикла Департамента окружающей среды Реэт Сийлаберг.

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