Новости Эстонии
31.05.2023, 19:56

РЕПОРТАЖ | В тюрьме настолько классно, что некоторые предпочитают там „зимовать“

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Большая галерея — что происходит по ту сторону тюремных стен?
Сварщик — одна из самых популярных профессий среди заключенных. С этой профессией и на свободе не пропадешь!
Сварщик — одна из самых популярных профессий среди заключенных. С этой профессией и на свободе не пропадешь!
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

*Охранник — самый большой друг заключенных.

*Не осуждать, а понять — вот что требуется заключенному.

Когда в понедельник во второй половине дня на территорию Таллиннской тюрьмы попали журналисты издания Eesti Päevaleht, на небе ярко светило солнце. Но сначала автор этих строк и фотограф прошли проверку, знакомую по аэропортам. С той лишь разницей, что через рамку не пропускают с не имеющей аккредитации электроникой, и за тюремными стенами приходится оставить даже наручные часы. На двоих нам разрешают взять с собой один телефон и фотоаппарат. Брючные ремни снимать не пришлось.

Вопреки укоренившемуся благодаря кинофильмам мнению нас встречают не охранники с дубинками, призывающие бунтующих заключенных к порядку. Пройдя через предназначенный для сотрудников пенитенциарного учреждения туннель, мы попадаем на территорию, где царит цивилизованный порядок. Когда мы спускаемся с лестницы, нас радостно приветствует заключенный в коричневой рубашке, который как раз моет пол. Он вежливо, улыбаясь во весь рот, встает у стены, чтобы пропустить гостей.

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