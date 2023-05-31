РЕПОРТАЖ | В тюрьме настолько классно, что некоторые предпочитают там „зимовать“

Когда в понедельник во второй половине дня на территорию Таллиннской тюрьмы попали журналисты издания Eesti Päevaleht, на небе ярко светило солнце. Но сначала автор этих строк и фотограф прошли проверку, знакомую по аэропортам. С той лишь разницей, что через рамку не пропускают с не имеющей аккредитации электроникой, и за тюремными стенами приходится оставить даже наручные часы. На двоих нам разрешают взять с собой один телефон и фотоаппарат. Брючные ремни снимать не пришлось.