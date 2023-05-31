31.05.2023, 16:42
Волость Валга требует возместить моральный ущерб, причиненный детям из дома попечения Lille Kodu
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Осужденным и фирме Hoolekandeteenused, оказывающей попечительские услуги, предложили возместить моральный ущерб, пишет издание Eesti Päevaleht.
Валгаская волость является опекуном двоих детей, к которым систематически применялось физическое насилие в доме попечения. Если до сих пор никто не пытался каким-либо образом компенсировать страдания детей, над которыми измывались в попечительском учреждении, то теперь волость предприняла первые шаги в этом направлении.