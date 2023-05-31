КаПо подозревает крупного предпринимателя и вице-мэра в коррупции(11)
Крупный акционер Bigbank и спонсор партии Isamaa Парвель Пруунсильд подтвердил в направленном СМИ письме, что оказался в центре расследования Полиции безопасности (КаПо) в связи с покупкой здания, где ранее располагался Эстонский национальный музей (ERM).
Утром в среду, 31 мая, прокуратура сообщила, что Пруунсильду (Isamaa) и вице-мэру Тарту Прийту Хумалу (Isamaa) предъявлено подозрение в коррупционном преступлении. Хумал подозревается в нарушении ограничения на действие в особо крупных размерах, а Пруунсильд - в содействии нарушению ограничения на действие.
Подозрение связано со старым зданием Эстонского национального музея (ERM) на улице Куперьянова в Тарту, которое после переезда ERM в 2017 году осталось пустовать и было приобретено Korp! Sakala, членом которой является Пруунсильд.
По данным прокуратуры, недвижимость хотел получить город Тарту, который к тому же имел при покупке право преимущества. Согласно подозрению, Пруунсильд скорректировал действия вице-мэра Прийта Хумала таким образом, что город отказался от сделки.
„Город Тарту планировал использовать здание для деятельности культурных учреждений Тарту. Это было учтено и в плане развития Тарту до 2025 года. В сентябре 2022 года RKAS представила городу проект договора, на основании которого должно было быть приобретено данное имущество. В недвижимости был заинтересован и попавший вчера под подозрение предприниматель (Пруунсильд – ред.), который хотел, чтобы недвижимость получило выигравшее в 2017 году аукцион НКО (Korp! Sakala – ред.), с которым связан и сам предприниматель“, — рассказали в прокуратуре.
„С августа 2022 года, то есть после того, как RKAS (Riigi Kinnisvara AS - ред.) направила городу проект договора, предприниматель, согласно подозрению, начал направлять вице-мэра таким образом, чтобы город отказался от сделки и RKAS провела новые публичные торги. Зная заинтересованность предпринимателя, вице-мэр, согласно подозрению, сделал все возможное, чтобы город отказался от приобретения недвижимости вопреки прежним планам“, — добавили в прокуратуре.
Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Герд Раудсепп сказал, что, несмотря на то, что город Тарту строил планы по использованию имущества, вице-мэр, ответственный за городское имущество и финансы, стал высказывать на различных собраниях мнение о необходимости отказаться от преимущественного права покупки. „На основании собранных доказательств мы подозреваем, что предприниматель, финансово связанный с вице-мэром, неоднократно выражал вице-мэру свою заинтересованность в недвижимости и оказывал давление на вице-мэра, чтобы тот направил процесс принятия решения в нужное русло. Таким образом, вице-мэр знал, что предприниматель, связанный с ним экономически, заинтересован в том, чтобы город отказался от приобретения имущества, поэтому он должен был отстраниться от процесса принятия решения, однако, согласно подозрению, не сделал этого“, — сказал Раудсепп и добавил, что речь идет о предварительном подозрении, которое в ходе дальнейшего расследования будет дополнительно проверено.
Весной этого года, после того, как город Тарту отказался от права преимущественной покупки, RKAS организовала публичный аукцион на приобретение недвижимости, победителем которого стало связанное с предпринимателем НКО.
Пруунсильд утверждает, что невиновен
В среду, 31 мая, Пруунсильд разослал средствам массовой информации письмо со своими комментариями. Он отметил, что пишет с компьютера жены, поскольку его компьютер забрали.
„Утром во вторник, 30 мая, я был вынужден позвонить своему адвокату, когда к моему дому подъехали четыре автомобиля следователей КаПо. Они обыскали всю мою жилплощадь, включая спальни детей и оранжерею. Сначала мне не разрешили поговорить с адвокатом наедине, рекомендуя проконсультироваться в присутствии следователей в режиме громкой связи, но когда следователям стало ясно, что мой адвокат на той стороне записывает эти требования, мне наконец разрешили поговорить с адвокатом“, — начал предприниматель.
Он отметил, что НКО Korp! Sakala приобрело у Riigi Kinnisvara AS здание на Куперьянова, 9 за 1,2 млн евро, что примерно на полмиллиона выше рыночной цены. По его словам, город отказался от права преимущественной покупки, поскольку в бюджете не было нужной суммы как на покупку, так и на развитие здания.
Пруунсильд утверждает, что не связан с Хумалом экономически. Да, в 2022 году он поддержал своего бывшего одноклассника Хумала на выборах в местное самоуправление суммой в 3000 евро, но он „поддерживал многих других политиков, делая это совершенно открыто“.
Кредит, который Хумал получил в банке, чьим акционером является Пруунсильд, якобы был взят на рыночных условиях, и Хумал выплачивает проценты, как и все остальные.
„У меня сложилось стойкое впечатление, что весь процесс был инициирован только для того, чтобы очернить мою репутацию, поскольку обвинительного приговора по этому делу все равно быть не может“, — написал предприниматель. Он подчеркнул, что не совершал никаких коррупционных действий и верит в верховенство закона, ожидая справедливой развязки.
Адвокат Пруунсильда Пауль Керес сказал Delfi, что следователи сначала действительно не давали ему наедине поговорить со своим подзащитным. „Сначала мы пытались [говорить] по телефону, но потом это стало трудно делать“, — сказал Керес, добавив, что у него имеется и аудиозапись. Так как общаться по телефону было уже не удобно, Керес отправился домой к Пруунсильду. „На мой взгляд, с точки зрения верховенства закона, это невероятно, что вы не можете общаться с адвокатом“, — отметил Керес.
Он сказал, что более подробно дело комментировать сейчас не может, так как ведется расследование.
Мэр Тарту: город не хотел оставлять себе эту недвижимость
Мэр Тарту Урмас Клаас отметил в свою очередь, что не заметил, чтобы вице-мэр Прийт Хумал на заседаниях горуправы выделялся среди остальных, поскольку отказаться от недвижимости на Куперьянова, 9 советовали и другие.
Клаас сообщил Delfi, что вчера следственные органы провели действия в помещении городской управы, однако подробно прокомментировать их содержание он не может. КаПо поговорила также с самим Клаасом.
Мэр не стал оценивать выдвинутые Хумалу обвинения, но сказал, что тот должен был воздержаться от обсуждения вопроса собственности на Куперьянова, 9. „Если был замечен какой-либо конфликт интересов или если он может возникнуть, то вы должны взять самоотвод“, — сказал Клаас.
Как именно между собой были связаны Хумал и Пруунсильд, мэр не знает.
Он сообщил, что город Тарту единогласно отказался от недвижимости и не хотел оставлять ее себе. „Отказ от собственности на Куперьянова, 9 — это единогласное решение Тартуской городской управы, поскольку по сравнению с докризисным периодом ситуация с бюджетом города изменилась“, — пояснил он.
По словам мэра, такую точку зрения на собраниях высказывали и другие члены горсобрания, так что Хумал ничем от других в этом смысле не отличался.
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