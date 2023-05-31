КаПо подозревает крупного предпринимателя и вице-мэра в коррупции

Утром в среду, 31 мая, прокуратура сообщила, что Пруунсильду (Isamaa) и вице-мэру Тарту Прийту Хумалу (Isamaa) предъявлено подозрение в коррупционном преступлении. Хумал подозревается в нарушении ограничения на действие в особо крупных размерах, а Пруунсильд - в содействии нарушению ограничения на действие.

Подозрение связано со старым зданием Эстонского национального музея (ERM) на улице Куперьянова в Тарту, которое после переезда ERM в 2017 году осталось пустовать и было приобретено Korp! Sakala, членом которой является Пруунсильд.

По данным прокуратуры, недвижимость хотел получить город Тарту, который к тому же имел при покупке право преимущества. Согласно подозрению, Пруунсильд скорректировал действия вице-мэра Прийта Хумала таким образом, что город отказался от сделки.

„Город Тарту планировал использовать здание для деятельности культурных учреждений Тарту. Это было учтено и в плане развития Тарту до 2025 года. В сентябре 2022 года RKAS представила городу проект договора, на основании которого должно было быть приобретено данное имущество. В недвижимости был заинтересован и попавший вчера под подозрение предприниматель (Пруунсильд – ред.), который хотел, чтобы недвижимость получило выигравшее в 2017 году аукцион НКО (Korp! Sakala – ред.), с которым связан и сам предприниматель“, — рассказали в прокуратуре.

„С августа 2022 года, то есть после того, как RKAS (Riigi Kinnisvara AS - ред.) направила городу проект договора, предприниматель, согласно подозрению, начал направлять вице-мэра таким образом, чтобы город отказался от сделки и RKAS провела новые публичные торги. Зная заинтересованность предпринимателя, вице-мэр, согласно подозрению, сделал все возможное, чтобы город отказался от приобретения недвижимости вопреки прежним планам“, — добавили в прокуратуре.