Молниеносная карьера Лехтме в политике: попытки вербовки как минимум от трех партий и скорая помощь на Тоомпеа

Некоторые представители политической партии Eesti 200 уже вечером 18 мая знали, что на следующий день в „Эстонском Экспрессе“ появится большая статья о прошлом Йоханны-Марии Лехтме. Утром в пятницу политики открыли портал, и многое из того, что они впервые услышали о Лехтме, предстало перед их глазами: предполагаемое хищение в фирме по связям с общественностью, появление в суде с ложными заявлениями, движение пожертвований, собранные благотворительной организацией финансы, которые ушли в частные руки.