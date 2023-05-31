31.05.2023, 11:20
Молниеносная карьера Лехтме в политике: попытки вербовки как минимум от трех партий и скорая помощь на Тоомпеа(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
Политик Eesti 200, избранный в Рийгикогу вместе с Лехтме, признает: на пике скандала коллеги по фракции Лехтме серьезно беспокоились о ее состоянии, пишет „Эстонский "Экспресс“.
Некоторые представители политической партии Eesti 200 уже вечером 18 мая знали, что на следующий день в „Эстонском Экспрессе“ появится большая статья о прошлом Йоханны-Марии Лехтме. Утром в пятницу политики открыли портал, и многое из того, что они впервые услышали о Лехтме, предстало перед их глазами: предполагаемое хищение в фирме по связям с общественностью, появление в суде с ложными заявлениями, движение пожертвований, собранные благотворительной организацией финансы, которые ушли в частные руки.