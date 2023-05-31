Новости Эстонии
31.05.2023, 11:20

Молниеносная карьера Лехтме в политике: попытки вербовки как минимум от трех партий и скорая помощь на Тоомпеа

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ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ: Когда 10 апреля собрался новый Рийгикогу, Йоханна-Мария Лехтме, набравшая за год целый мешок общественных наград, была еще в отличном настроении. Ситуация изменилась, когда разразился скандал с НКО „Слава Украине“.
ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ: Когда 10 апреля собрался новый Рийгикогу, Йоханна-Мария Лехтме, набравшая за год целый мешок общественных наград, была еще в отличном настроении. Ситуация изменилась, когда разразился скандал с НКО „Слава Украине“.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Политик Eesti 200, избранный в Рийгикогу вместе с Лехтме, признает: на пике скандала коллеги по фракции Лехтме серьезно беспокоились о ее состоянии, пишет „Эстонский "Экспресс“.

Некоторые представители политической партии Eesti 200 уже вечером 18 мая знали, что на следующий день в „Эстонском Экспрессе“ появится большая статья о прошлом Йоханны-Марии Лехтме. Утром в пятницу политики открыли портал, и многое из того, что они впервые услышали о Лехтме, предстало перед их глазами: предполагаемое хищение в фирме по связям с общественностью, появление в суде с ложными заявлениями, движение пожертвований, собранные благотворительной организацией финансы, которые ушли в частные руки.

Партия быстро сделала выводы и решила, что сказать Лехтме. Посыл был ясен: для всех будет лучше, если она уйдет из политики.

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