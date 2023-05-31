Рейтинги партий: EKRE уходит в отрыв от Партии реформ

Согласно последним результатам, EKRE поддерживают 25,4%, Партию реформ - 24,3% и Центристскую партию - 18,4% граждан, имеющих право голоса.

Указанные цифры, обнародованные 31 мая, базируются на совокупных результатах опросов общественного мнения - в период с 2 по 29 мая были опрошены 4000 граждан Эстонии от 18 лет и старше.

По сравнению с результатами совокупных опросов за предыдущие 4 недели (с 25 апреля по 22 мая) поддержка Партии реформ выросла на 0,1, Центристской партии - на 0,6, а EKRE - на 1 процентный пункт.

Рейтинг входящей в коалицию Eesti 200 за последнюю неделю снизился с 12,1% до 10,5%, поддержка третьего участника коалиционного правительства - Социал-демократической партии - снизилась с 8,7% до 8,6%, популярность Isamaa, которую вскоре ждут выборы нового председателя, выросла с 7,3% до 7,7%, „Правых“ поддерживают 2,1%, „Зеленых“ - 1,6%, иные партии - 1,4%.

Коалиционные партии (реформисты, Eesti 200, соцдемы) поддерживают 43,4% респондентов, а оппозиционные - 51,5%, совокупная поддержка нынешних оппозиционных партий впервые превысила отметку в 50%.

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